Bartın’dan bir acı haber daha! Patlamadan sağ kurtuldu, arkadaşları için geri dönünce şehit düştü

Gürsoy, "Hayalleri ve güzel hikayeleri ile giden emekçi kardeşlerimizden Yener Saygın'a Allah'tan rahmet ailesine sabır, yaralılara şifa diliyorum. Bartınımızın, Türkiyemizin başı sağ olsun" dedi.

Saygın'ın cenazesi Kumluca Merkez Camii'nde yüzlerce kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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