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Giriş Tarihi: 15.10.2022 15:21

Bartın'dan bir acı haber daha! Patlamadan sağ kurtuldu, arkadaşları için geri dönünce şehit düştü

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Bartın’dan bir acı haber daha! Patlamadan sağ kurtuldu, arkadaşları için geri dönünce şehit düştü

Amasra’daki maden kazasında yaşamını yitirenler arasında Yener Saygın’ın patlama sırasında kurtulduğu, ancak içerde kalan arkadaşlarını kurtarmak için geri döndüğünde yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Amasra'daki maden kazasında yaşamını yitirenler arasında Yener Saygın'ın patlama sırasında kurtulduğu, ancak içerde kalan arkadaşlarını kurtarmak için geri döndüğünde yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Yener Saygın'ın Kumluca beldesinde kılınan cenaze namazına katılan İl Genel Meclisi Başkanı Giray Gürsoy, Saygın'ın maden ocağında kurtulup daha sonra arkadaşlarını kurtarmak için madene girdiğinde şehit olduğunu söyledi.

Gürsoy, "Hayalleri ve güzel hikayeleri ile giden emekçi kardeşlerimizden Yener Saygın'a Allah'tan rahmet ailesine sabır, yaralılara şifa diliyorum. Bartınımızın, Türkiyemizin başı sağ olsun" dedi.

Saygın'ın cenazesi Kumluca Merkez Camii'nde yüzlerce kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Bartın'dan bir acı haber daha! Patlamadan sağ kurtuldu, arkadaşları için geri dönünce şehit düştü
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