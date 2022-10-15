Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Maden şehidinin oğluyla son paylaşımı yürek burktu... Ölmeden bir gün önce paylaştı
Giriş Tarihi: 15.10.2022 13:35 Son Güncelleme: 15.10.2022 14:09

SON DAKİKA! Maden şehidinin oğluyla son paylaşımı yürek burktu... Ölmeden bir gün önce paylaştı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
SON DAKİKA! Maden şehidinin oğluyla son paylaşımı yürek burktu... Ölmeden bir gün önce paylaştı

Son dakika! Amasra'da meydana gelen maden faciasında şehit düşen Rasim Bulut'un ölmeden bir gün önce 1 yaşındaki oğluyla yaptığı acı paylaşım yürek burktu. Bulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oğluna sarılarak 'Paşam benim' notunu yazdı.

Son dakika haberi: Bartın Amasra'da dün akşam saatlerinde meydana gelen maden faciasında 40 maden işçisi şehit oldu. Türkiye dün saat 18.15'te Bartın'dan gelen acı haberle sarsıldı.

Maden şehitlerinin kimliklerinin belli olmasıyla birlikte maden şehitlerimizle ilgili yürek yakan bilgiler de gelmeye başladı. Hayatını kaybeden maden işçilerinden 30 yaşındaki Rasim Bulut'un evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Bulut, kazanın meydana gelmesinden bir gün önce oğluna sarılarak yaptığı paylaşımda 'Paşam benim' ifadelerini kullandı.

'SENİNLE GÜLÜP AĞLIYORUZ'

Bulut'un 14 Eylül'de 1 yaşına giren oğlunun doğum gününde "Bugün Tam 1 Sene Oldu Hayatımıza Doğalı Allah'ıma Şükürler Olsun Bize Senin Gibi Bir Evlat Verdi Biz Seninle Çok Mutluyuz Aslan Oğlum İyiki Doğmuşsun İyiki Allah'ım Seni Bize Vermiş Seninle Gülüp Seninle Ağlıyoruz Evlat Başka Biseymis Hasta Olunca Uyuyamıyoruz Güldüğünde Sanki Dünyaları Veriyorsun Anlayacağın Aslan Oğlum Sen Bizim Dünyamızı Yönlendiriyosun Allah'ım Seni Hep Mutlu Etsin Allah'ım Sana Hep Sağlık Versin İyiki Doğdun Aslan Oğlum İyiki Benim Biricik Aslan Oğlumsun" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA! Maden şehidinin oğluyla son paylaşımı yürek burktu... Ölmeden bir gün önce paylaştı
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