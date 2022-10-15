SON DAKİKA! Maden şehidinin oğluyla son paylaşımı yürek burktu... Ölmeden bir gün önce paylaştı

'SENİNLE GÜLÜP AĞLIYORUZ'

Bulut'un 14 Eylül'de 1 yaşına giren oğlunun doğum gününde "Bugün Tam 1 Sene Oldu Hayatımıza Doğalı Allah'ıma Şükürler Olsun Bize Senin Gibi Bir Evlat Verdi Biz Seninle Çok Mutluyuz Aslan Oğlum İyiki Doğmuşsun İyiki Allah'ım Seni Bize Vermiş Seninle Gülüp Seninle Ağlıyoruz Evlat Başka Biseymis Hasta Olunca Uyuyamıyoruz Güldüğünde Sanki Dünyaları Veriyorsun Anlayacağın Aslan Oğlum Sen Bizim Dünyamızı Yönlendiriyosun Allah'ım Seni Hep Mutlu Etsin Allah'ım Sana Hep Sağlık Versin İyiki Doğdun Aslan Oğlum İyiki Benim Biricik Aslan Oğlumsun" ifadelerini kullandı.

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