Haberler Gündem Haberleri FETÖ’ye “Gazi Turgut Aslan” operasyonu: 59 ilde 543 gözaltı
Giriş Tarihi: 18.10.2022 12:39 Son Güncelleme: 18.10.2022 13:02

FETÖ’ye “Gazi Turgut Aslan” operasyonu: 59 ilde 543 gözaltı

HALİT TURAN HALİT TURAN
İLKER TURAK İLKER TURAK
FETÖ’ye “Gazi Turgut Aslan” operasyonu: 59 ilde 543 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik KOM Daire Başkanlığı koordinesinde uzun süredir devam eden çalışmalar sonrasında 59 ilde 704 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda şu ana kadar 543 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik KOM Daire Başkanlığı koordinesinde uzun süredir devam eden çalışmalar sonrasında 59 ilde 704 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyona 15 Temmuz hain darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ'cü hainler tarafından rehin alınıp başına ateş edilen dönemin TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ın ismi verildi.

İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda şu ana kadar 543 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ’ye “Gazi Turgut Aslan” operasyonu: 59 ilde 543 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA