FETÖ’ye “Gazi Turgut Aslan” operasyonu: 59 ilde 543 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik KOM Daire Başkanlığı koordinesinde uzun süredir devam eden çalışmalar sonrasında 59 ilde 704 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyona 15 Temmuz hain darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ'cü hainler tarafından rehin alınıp başına ateş edilen dönemin TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ın ismi verildi.
İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda şu ana kadar 543 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.