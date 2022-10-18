Video Haber FETÖ’ye “Gazi Turgut Aslan” operasyonu: 59 ilde 543 gözaltı | Video
FETÖ’ye “Gazi Turgut Aslan” operasyonu: 59 ilde 543 gözaltı | Video

FETÖ’ye “Gazi Turgut Aslan” operasyonu: 59 ilde 543 gözaltı | Video

18.10.2022 | 13:16

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Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik KOM Daire Başkanlığı koordinesinde uzun süredir devam eden çalışmalar sonrasında 59 ilde 704 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda şu ana kadar 543 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

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