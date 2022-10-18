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Giriş Tarihi: 18.10.2022 14:37 Son Güncelleme: 18.10.2022 14:56

Maden ocağı patlamasıyla ilgili işçi ve yetkililer ifade veriyor

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Maden ocağı patlamasıyla ilgili işçi ve yetkililer ifade veriyor

Amasra’daki maden ocağı patlamasında 41 maden işçisi şehit oldu, 11 madenci yaralandı. Patlamanın sebebi ilk değerlendirmelerde “Grizu patlaması” olarak gösterilirken, net sonuç yapılan araştırma ve incelemelerin sonrasında elde edilecek. Olayın üzerinden dört gün geçerken, olay yeri inceleme ekipleri de maden ocağına gelerek incelemelerde bulundu. Öte yandan, madende çalışan işçi ve yetkililer Amasra Adliyesine gelerek olayla ilgili ifade veriyor.

Amasra'daki maden ocağı patlamasında 41 maden işçisi şehit olurken, 11 madencide yaralandı. Patlamanın üzerinden dört gün geçerken, sebebi olarak ilk değerlendirmelerde "Grizu patlaması" gösterildi. Net sonuç yapılan araştırma ve incelemelerin ardından açıklanacak.

OLAY YERİ İNCELEME MADEN OCAĞINDA

Olayla ilgili soruşturma da devam ediyor. Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri maden ocağına gelerek detaylı incelemelerde bulundu. Ekipler, olay yerinin fotoğraflarını çekerek etraflıca araştırma yaptı.

MADEN OCAĞININ BAHÇESİ TEMİZLENİYOR

Ayrıca, madende çalışan işçiler ocağın bahçesinde bulunan kömür yığınını ortadan kaldırarak bahçede detaylı temizlik yaptı.

YETKİLİ VE İŞÇİLER AMASRA ADLİYESİNE GELEREK İFADE VERİYOR

Öte yandan, patlamayla ilgili olarak maden ocağında çalışan işçi ve yetkililer de Amasra Adliyesi'ne geliyor. Kendi imkanlarıyla adliyeye gelemeyenler ise, emniyet ve jandarmanın araçlarıyla adliyeye getiriliyor. Soruşturma büyük bir titizlikle yürütülürken, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) araçları da adliye ile maden ocağı arasında mekik dokuyor.

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Maden ocağı patlamasıyla ilgili işçi ve yetkililer ifade veriyor
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