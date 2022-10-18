Maden ocağı patlamasıyla ilgili işçi ve yetkililer ifade veriyor

YETKİLİ VE İŞÇİLER AMASRA ADLİYESİNE GELEREK İFADE VERİYOR

Öte yandan, patlamayla ilgili olarak maden ocağında çalışan işçi ve yetkililer de Amasra Adliyesi'ne geliyor. Kendi imkanlarıyla adliyeye gelemeyenler ise, emniyet ve jandarmanın araçlarıyla adliyeye getiriliyor. Soruşturma büyük bir titizlikle yürütülürken, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) araçları da adliye ile maden ocağı arasında mekik dokuyor.

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