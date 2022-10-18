Maden ocağı patlamasıyla ilgili işçi ve yetkililer ifade veriyor

Amasra'daki maden ocağı patlamasında 41 maden işçisi şehit olurken, 11 madencide yaralandı. Patlamanın üzerinden dört gün geçerken, sebebi olarak ilk değerlendirmelerde "Grizu patlaması" gösterildi. Net sonuç yapılan araştırma ve incelemelerin ardından açıklanacak.
OLAY YERİ İNCELEME MADEN OCAĞINDA
Olayla ilgili soruşturma da devam ediyor. Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri maden ocağına gelerek detaylı incelemelerde bulundu. Ekipler, olay yerinin fotoğraflarını çekerek etraflıca araştırma yaptı.
YETKİLİ VE İŞÇİLER AMASRA ADLİYESİNE GELEREK İFADE VERİYOR
Öte yandan, patlamayla ilgili olarak maden ocağında çalışan işçi ve yetkililer de Amasra Adliyesi'ne geliyor. Kendi imkanlarıyla adliyeye gelemeyenler ise, emniyet ve jandarmanın araçlarıyla adliyeye getiriliyor. Soruşturma büyük bir titizlikle yürütülürken, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) araçları da adliye ile maden ocağı arasında mekik dokuyor.