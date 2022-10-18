İçeride dumandan ve gazdan etkilenerek zehirlendi. Şu anda ağır hastalardan biri olarak tedavi altında. Orada kendi canı yerine maden ocağındaki arkadaşlarını düşünerek tekrar ocağa giriyor. Bu bizim için ayrı bir gurur oldu. Bu gibi bilgiler burada beklerken bizim için küçük de olsa bir teselli sebebi oluyor."