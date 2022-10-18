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Son dakika | Başkan Erdoğan'ın ziyaret ettiği maden işçisi İbrahim Çeliktaş'ın yanan madene geri döndüğü ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 18.10.2022 08:03
Güncelleme Tarihi: 18.10.2022
08:05
Son dakika | Başkan Erdoğan'ın ziyaret ettiği maden işçisi İbrahim Çeliktaş'ın yanan madene geri döndüğü ortaya çıktı
Son dakika haberler: Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen ve 41 işçinin vefatıyle Türkiye'yi kahreden maden patlamasından tarihe geçecek öyküler gelmeye devam ediyor. Önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hastanede ziyaret etiği İbrahim Çeliktaş'ın patlamadan yara almadan çıktığı, ancak madene geri dönüp iki yakın mesai arkadaşını kurtarırken yaralandığı ortaya çıktı.