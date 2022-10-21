Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ta yürüttüğü çalışma neticesinde başarılı bir operasyona daha imza attı. PKK/KCK suikast birimi ile Musul ve Sincar'da sözde komutan olarak faaliyet gösteren Canşer Laşer kod adlı Burhan Piçak'ı Türkiye'ye getirdi.

SON DAKİKA! MİT'ten üst düzey operasyon! PKK'nın sözde komutanı Türkiye'ye getirildi | Video

SÖZDE SUİKAST BİRİM KOMUTANI

2015 yılında Diyarbakır'ın Lice İlçesinden Suriye'ye geçerek PKK/KCK/PYD/YPG'ye katılan örgüt üyesinin Suriye'de YPG bünyesinde eğitim aldığı, 2019 yılında gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na karşı örgütün sözde operasyon taburunda faaliyet yürüttüğü belirtildi. 2019-2020 yıllarında Suriye Tabka bölgesinde bulunan 2020 yılı sonlarında ise Suriye Sırrin'deki sözde akademide uzman suikast eğitimi alan teröristin suikast birimine görevlendirildiği öğrenildi. Irak Musul ve Sincar'da görevlendirilerek burada sözde komutan olarak faaliyet yürüten teröristin MİT'in yaptığı operasyonla yakalandı. Türk Bayrakları arasında elleri kelepçelenen terörist, sorguya alındı.