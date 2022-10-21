SON DAKİKA! MİT'ten üst düzey operasyon! PKK'nın sözde komutanı Türkiye'ye getirildi | Video

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ta yürüttüğü çalışma neticesinde başarılı bir operasyona daha imza attı. PKK/KCK suikast birimi ile Musul ve Sincar'da sözde komutan olarak faaliyet gösteren Canşer Laşer kod adlı Burhan Piçak'ı Türkiye'ye getirdi.