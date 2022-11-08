Sonunda deniz küstü... İç körfezden sonra şimdi de Karaburun!

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ihmali iç körfezden sonra dış körfezi de vurdu. İzmir körfezindeki evsel kirliliğe bağlı olarak son zamanlarda görmeye alıştığımız deniz marullarına benzer kirlilik bu sefer de dış körfeze kıyısı olan ilçeleri etkilemeye başladı. İzmir'in denizi ve doğası ile adından sıkça söz ettiren Karaburun sahilleri yeşil bir örtü ile kaplandı.
KARABURUN'DA İLK
Olay bu sabah saatlerinde Karaburun-Bodrum Koyu'nda medyana geldi. Sahil bandına gelen vatandaşlar, deniz yüzeyinde yeşil renkte tabaka oluştuğunu ve sahile iri taneli bezelye büyüklüğünde bitkiler vurduğunu gördü. Sahil Güvenlik birimleri ile kaymakamlığa yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler sahilde numune alarak inceleme başlattı.
BU KİRLİLİK DEMEKTİR
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) öğretim üyesi, iklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, kirliliğin nütrient (azot-fosfor birleşimi) kaynaklı olduğunu belirtti. Yaşar açıklamasında "Deniz maruluna benzer bir durum söz konusu… Bu denizde aşırı bir nütrient olduğunun göstergesidir. Bu kirlilik demektir. Herhangi bir canlı ya da cansız maddenin, bir ortamda bulunması gerekenden fazla olması ile alakalıdır. Yaşanan aşırı nütrien birikiminden kaynaklanmaktadır. Sahil bandına vuran bezelye büyüklüğündeki tanelerin ise posidonis tohumu (deniz çayırı) gibi görünüyor" dedi.
İzmir Körfez'de denizi yeşil örtüye kaplayan deniz marulları tehlike saçıyor
BOSTANLI SAHİLİNİ KAPLAMIŞTI
İzmir büyükşehir belediyesinin iç körfezde yeterince önlem almaması körfezin adeta yeşile bürünmesine neden olmuştu. Özellikle bostanlı sahillerine vuran deniz marulları deniz yüzeyinin yeşil bir örtü ile kaplanmasına neden olmuştu. Kıyıya vuran deniz marullarının büyükşehir belediyesi tarafından toplanmaması sonucu güneşle birlikte marullardan etrafa yayılan pis koku deniz havası almak ya da spor yapmak için sahili tercih eden vatandaşları olumsuz yönde etkilemişti.