Sonunda deniz küstü... İç körfezden sonra şimdi de Karaburun!

BU KİRLİLİK DEMEKTİR

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) öğretim üyesi, iklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, kirliliğin nütrient (azot-fosfor birleşimi) kaynaklı olduğunu belirtti. Yaşar açıklamasında "Deniz maruluna benzer bir durum söz konusu… Bu denizde aşırı bir nütrient olduğunun göstergesidir. Bu kirlilik demektir. Herhangi bir canlı ya da cansız maddenin, bir ortamda bulunması gerekenden fazla olması ile alakalıdır. Yaşanan aşırı nütrien birikiminden kaynaklanmaktadır. Sahil bandına vuran bezelye büyüklüğündeki tanelerin ise posidonis tohumu (deniz çayırı) gibi görünüyor" dedi.

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