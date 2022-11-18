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Giriş Tarihi: 18.11.2022 20:34 Son Güncelleme: 18.11.2022 20:45

Ahmet Şık’tan TBMM'de provokasyon: Bakan Soylu'dan sert yanıt

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için “yargılanacaksın” sözleri tansiyonu yüksetti. Bakan Soylu, “Haysiyetsiz sensin, satılık! Parayı basanın sahibi olduğu adamsın sen. Hem PKK’nın hem FETÖ’nün adamısın” ifadelerini kullandı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ahmet Şık’tan TBMM’de provokasyon: Bakan Soylu’dan sert yanıt

İçişleri Bakanlığı TBMM Plan ve Bütçe görüşmeleri devam ediyor. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık konuşmasında Süleyman Soylu için "yargılanacaksın" kelimesi kullanması komisyon üyeleri arasında tartışma yaşanmasına neden oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Şık'ın sözlerine karşı "Haysiyetsiz sensin, satılık! Parayı basanın sahibi olduğu adamsın sen. Hem PKK'nın hem FETÖ'nün adamısın" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP milletvekillerine yönelik de "Bir bomba sizi cesaretlendirdi. Sizin ağ babanıza posta koymuşum" şeklinde cevap verdi.

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Ahmet Şık’tan TBMM'de provokasyon: Bakan Soylu'dan sert yanıt
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