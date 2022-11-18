Ahmet Şık’tan TBMM’de provokasyon: Bakan Soylu’dan sert yanıt

İçişleri Bakanlığı TBMM Plan ve Bütçe görüşmeleri devam ediyor. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık konuşmasında Süleyman Soylu için "yargılanacaksın" kelimesi kullanması komisyon üyeleri arasında tartışma yaşanmasına neden oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Şık'ın sözlerine karşı "Haysiyetsiz sensin, satılık! Parayı basanın sahibi olduğu adamsın sen. Hem PKK'nın hem FETÖ'nün adamısın" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP milletvekillerine yönelik de "Bir bomba sizi cesaretlendirdi. Sizin ağ babanıza posta koymuşum" şeklinde cevap verdi.