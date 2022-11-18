Ahmet Şık’tan TBMM'de provokasyon: Bakan Soylu'dan sert yanıt

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Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için “yargılanacaksın” sözleri tansiyonu yüksetti. Bakan Soylu, “Haysiyetsiz sensin, satılık! Parayı basanın sahibi olduğu adamsın sen. Hem PKK’nın hem FETÖ’nün adamısın” ifadelerini kullandı.