Son dakika haberi... MİT'in istihbarı ve operasyonel desteğiyle Suriye Milli Orduya bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekâtı alanında operasyonlar düzenlendi.
Bu operasyonlar neticesinde 11 DEAŞ mensubu yakalandı, çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.
DEAŞ'lı hücre üyeleri, PKK/KCK-PYD/YPG uzantısı SDG kontrolündeki Haseke/Guveyran Cezaevi'ne yönelik DEAŞ unsurlarınca gerçekleştirilen saldırılara lojistik ve askeri destek sağladıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.
SON DAKİKA: MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde kritik operasyon! 11 DEAŞ'lı yakalandı | Video
PATLAYICI TEKNİK MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlar neticesinde; teknik kapasitesi ve patlama etkisi yüksek, profesyonelce hazırlanmış ve yaklaşık 30 bin dolar değerinde olduğu anlaşılan 4350 adet elektrikli fünye, 986 adet programlanabilir entegre cihazı, 665 adet devre kartı, Voltmetre, Devre elemanları, Devre kontrolü için led lambalar ve lehim aletinin de aralarında bulunduğu çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi.