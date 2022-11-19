SON DAKİKA | MİT’ten Suriye’nin kuzeyinde kritik operasyon! 11 DEAŞ’lı yakalandı

PATLAYICI TEKNİK MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar neticesinde; teknik kapasitesi ve patlama etkisi yüksek, profesyonelce hazırlanmış ve yaklaşık 30 bin dolar değerinde olduğu anlaşılan 4350 adet elektrikli fünye, 986 adet programlanabilir entegre cihazı, 665 adet devre kartı, Voltmetre, Devre elemanları, Devre kontrolü için led lambalar ve lehim aletinin de aralarında bulunduğu çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi.