SON DAKİKA: MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde kritik operasyon! 11 DEAŞ'lı yakalandı | Video

Son dakika haberi... DEAŞ unsurları tarafından Suriye’de misafirhane olarak kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde örgüt unsurlarının da yer aldığı 3 örgüt evi Suriye Milli Ordusu (SMO) ve MİT’in çalışmaları neticesinde tespit edildi. Operasyonda 11 DEAŞ mensubu yakalandı, çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.