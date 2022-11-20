Son dakika: Bakan Akar’dan Pençe-Kılıç Hava Harekatı açıklaması: Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı

Son dakika haberleri: Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kılıç Hava Harekatı icra edildi.
Millli Savunma Bakanlığı'ndan harekata ilişkin yapılan açıklamada, "PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek; Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kılıç Hava Harekatı icra edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
OPERASYONDAN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor." ifadesine yer verildi.
MSB, terör yuvalarının vurulduğu görüntüleri paylaştı | Video
Paylaşımda ayrıca, terör hedeflerinin vurulduğu anlara ilişkin görüntüler yer aldı.
"İNLERİ BAŞLARINA YIKILDI"
Öte yandan gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı. Bakan Akar, "Teröristlerin barınak, in ve mağaraları başlarına yıkıldı. Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depolar büyük bir başarıyla tahrip edildi. Terör örgütünün sözde karargahları da tam isabetle vuruldu" dedi.
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