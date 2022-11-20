Son dakika: Bakan Akar’dan Pençe-Kılıç Hava Harekatı açıklaması: Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı

Millli Savunma Bakanlığı'ndan harekata ilişkin yapılan açıklamada, "PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek; Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kılıç Hava Harekatı icra edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.