Rozetini Başkan Erdoğan taktı: Kürşat Engin Özcan AK Parti’de...

Bu zorlu dönem içerisinde sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı milli birlik ve beraberlik çağrısına icabet etmemek olmazdı. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum.

Millete ve memlekete hizmet için her zaman emrinizdeyim sayın Cumhurbaşkanımız."