Çalışma ziyaretleri kapsamında 9-12 Ekim'de ABD'ye, 2-4 Kasım tarihleri arasında ise İngiltere'ye gerçekleştirdiği ziyaretleri eleştiri konusu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'ya gitti.

Türk Hava Yolları'nın TK1721 sefer sayılı seferiyle bu sabah saat 08.45'te İstanbul Havalimanı'ndan Almanya'nın başkenti Berlin'e uçan Kılıçdaroğlu'na CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre eşlik etti.

14-17 Aralık tarihleri arasında yapacağı Almanya ziyareti kapsamında Berlin, Frankfurt ve Münih'e gitmesi beklenen Kılıçdaroğlu'na yeni atadığı endüstriyel dönüşüm başdanışmanı ABD'li Jeremy Rifkin'in katılacağı öğrenildi.

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