SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na Jeremy Rifkin göndermesi: Biz bu yollarda ithal danışmanlarla yürümedik

"ASARCIK VE SALI PAZARI DA DOĞAL GAZA KAVUŞACAK"

Tamamladığımız sulama projeleri ile Samsun'da toplam 562 bin dekar tarım arazisini sulamaya açtık. 111 dekar tarım arazisini daha yaptıklarımız ile sulayacağız. Asarcık ve Salı Pazarı'nı da doğal gaza kavuşturacağız.

Samsun'u desteklemeleri değerlendirerek, ülkemizin lokomotif şehirlerinden olacak. 2023'te bu lokomotif vagonları çekmeye hazır mı? Beklentilerinizi ve hayallerinizi bugüne kadar olduğu gibi yine biz gerçekleştireceğiz. Yeter ki kardeşliğimize, birliğimize sahip çıkalım. 2023'te de daha önce olduğu gibi aramıza kimseyi sokmayalım.