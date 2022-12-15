MİT’ten Kuzey Irak ve Suriye’de özel operasyon! PKK’nın 2 kritik ismi öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Teşkilatın örgüte sızan ajanları, Irak Duhok-Gare alanında gerçekleştirdiği operasyonla, terör örgütünün propagandasının yapıldığı materyallerin hazırlanması ve dağıtımından sorumlu Roza kod adlı Songül Tarıncı'yı etkisiz hale getirildi. Suriye'deki operasyonda ise örgütün sınır hattındaki havancısı patlayıcı maddelerin bulunduğu araç ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Songül Tarinci, 2010 yılında örgütün şehir faaliyetleri içerisinde çeşitli görevler aldıktan sonra 2013'de Diyarbakır'dan örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Örgüt üyesi, silahlı eğitimlerini tamamladıktan sonra da Suriye'de görevlendirildi. Suriye'de güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlara karşı eylemlere katılan Songül Tarıncı MİT tarafından etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine alındı.
2018 yılında örgütün propaganda faaliyetlerinin organize edildiği hücrede görev alan terörist, Suriye'den, Irak Gare'ye görevlendirildi. Örgütün teröristlere silahlı ve ideolojik eğitimleri verdiği Apollo Akademileri içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet göstermeye terörist, MİT'in Gare alanında bulunan ajanları tarafından takibe alındı.
MİT AJANLARI ÖRGÜTSEL YAŞANTISINA SIZDI
Gare alanında bulunan MİT ajanları, Songül Tarıncı'nın örgütsel yaşantısına sızdı. Kadın terörist beraberinde iki korumasıyla birlikte intikal ettiği esnada MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.
SURİYE'DE DE NOKTA OPERASYON
Suriye Amude'de PKK/YPG mensubu Dilxwaz Agir kod adlı Osman Mutlu'da MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi. Mardin hudut hattında görevli güvenlik güçlerine yönelik havan saldırılarını organize eden ve bomba, silah aktarım faaliyetlerini yönettiği için MIT tarafından hedef listesine alınan Osman Mutlu, Suriye' de örgüte sızan saha ajanları tarafından takip edildi. Alınan haberler ile yeri tespit edilen Mutlu, MİT tarafından Amude'nin güneyinde gerçekleştirilen operasyonda beraberinde bir korumasıyla birlikte patlayıcı muhimmatların bulunduğu araç içerisinde etkisiz hale getirildi.