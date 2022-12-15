MİT’ten Kuzey Irak ve Suriye’de özel operasyon! PKK’nın 2 kritik ismi öldürüldü

MİT AJANLARI ÖRGÜTSEL YAŞANTISINA SIZDI

Gare alanında bulunan MİT ajanları, Songül Tarıncı'nın örgütsel yaşantısına sızdı. Kadın terörist beraberinde iki korumasıyla birlikte intikal ettiği esnada MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

SURİYE'DE DE NOKTA OPERASYON

Suriye Amude'de PKK/YPG mensubu Dilxwaz Agir kod adlı Osman Mutlu'da MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi. Mardin hudut hattında görevli güvenlik güçlerine yönelik havan saldırılarını organize eden ve bomba, silah aktarım faaliyetlerini yönettiği için MIT tarafından hedef listesine alınan Osman Mutlu, Suriye' de örgüte sızan saha ajanları tarafından takip edildi. Alınan haberler ile yeri tespit edilen Mutlu, MİT tarafından Amude'nin güneyinde gerçekleştirilen operasyonda beraberinde bir korumasıyla birlikte patlayıcı muhimmatların bulunduğu araç içerisinde etkisiz hale getirildi.