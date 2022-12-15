Video Haber MİT'ten Kuzey Irak ve Suriye'de özel operasyon! PKK'nın 2 kritik ismi öldürüldü | Video
MİT'ten Kuzey Irak ve Suriye'de özel operasyon! PKK'nın 2 kritik ismi öldürüldü | Video

MİT'ten Kuzey Irak ve Suriye'de özel operasyon! PKK'nın 2 kritik ismi öldürüldü | Video

15.12.2022 | 11:07

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Son dakika haberi: MİT, güvenlik güçlerine havan saldırılarını organize eden PKK'lı Osman Mutlu ile sözde propaganda sorumlusu Songül Tarıncı'yı Suriye ve Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

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