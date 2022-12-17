İzmir Büyükşehir’den bir zam daha! Çöp transfer ücreti yüzde 125 arttı





KOMİSYONLARDA GÖRÜŞÜLDÜ

Katı atıkların yüzde 60'ının konutlardan, yüzde 40'ının ise konut haricinde kalan atık üreticilerinden kaynaklandığına vurgu yapılan kararda "2023 Yılı Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Tarifelerinde değişikliğe gidilmesi yönünde önerge İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde görüşülüp komisyonlara sevk edildi. Edinilen bilgiye göre komisyonlarda yapılan görüşmeler sonrası yapılacak zam kabul edildi. Komisyonlarda görüşülüp karara bağlanan önerge önümüzdeki günlerde büyükşehir belediye meclisinde görüşülüp oylanacak. Kabul edilmesi halinde 2023 yılı ocak ayından itibaren içme suyundaki aylık ÜFE zamlarına bir de yüzde 125'e yakın evsel atık bertaraf ve transfer ücret artışı eklenecek. Böylece zaten su faturalarını, art arda gelen zamlarla ödemekte zorlanan İzmirlinin sırtına bir yük daha yüklenmiş olacak.