Haberler Gündem Haberleri İzmir Büyükşehir’den bir zam daha! Çöp transfer ücreti yüzde 125 arttı
Giriş Tarihi: 17.12.2022 13:41 Son Güncelleme: 17.12.2022 13:49

İzmir Büyükşehir’den bir zam daha! Çöp transfer ücreti yüzde 125 arttı

İçme suyu, ulaşım, otopark derken İzmir Büyükşehir Belediyesi çöpü de unutmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi su faturalarıyla birlikte tahsil edilen 2023 yılı evsel katı atık transfer ve bertaraf tarifelerine zam yapma kararı aldı. Meclise sunulacak önergenin kabul edilmesi halinde Ocak ayından itibaren uygulanacak tarife doğrultusunda konutlarda evsel katı atık transfer ve bertaraf bedellerine yüzde 125’e yakın zam yapılacak.

ERTAN GÜRCANER
İzmir Büyükşehir’den bir zam daha! Çöp transfer ücreti yüzde 125 arttı

Yıl içinde içme suyuna, yüzde 300'ün üzerinde zam yapan otopark ücretlerinde 3 kez tarife değişikliğine giden kent genelindeki otopark ücretlerine zam üstüne zam yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi katı atık transfer ve bertaraf bedellerini de es geçmedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri tarafından konutlardan toplanan ve transfer istasyonlarına taşınan çöpün transfer istasyonundan Harmandalı ve diğer çöp tesislerine taşınmasını öngören evsel atık transfer ve bertaraf bedellerine zam yapma kararı aldı.



KOMİSYONLARDA GÖRÜŞÜLDÜ

Katı atıkların yüzde 60'ının konutlardan, yüzde 40'ının ise konut haricinde kalan atık üreticilerinden kaynaklandığına vurgu yapılan kararda "2023 Yılı Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Tarifelerinde değişikliğe gidilmesi yönünde önerge İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde görüşülüp komisyonlara sevk edildi. Edinilen bilgiye göre komisyonlarda yapılan görüşmeler sonrası yapılacak zam kabul edildi. Komisyonlarda görüşülüp karara bağlanan önerge önümüzdeki günlerde büyükşehir belediye meclisinde görüşülüp oylanacak. Kabul edilmesi halinde 2023 yılı ocak ayından itibaren içme suyundaki aylık ÜFE zamlarına bir de yüzde 125'e yakın evsel atık bertaraf ve transfer ücret artışı eklenecek. Böylece zaten su faturalarını, art arda gelen zamlarla ödemekte zorlanan İzmirlinin sırtına bir yük daha yüklenmiş olacak.

İŞTE YENİ TARİFE

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe belediyeler tarafından kent genelindeki transfer istasyonlarına taşınan çöpü buradan alıp Harmandalı ve diğer atık bertaraf tesislerine taşımak için konutlardan su faturaları aracılığı ile tahsil edeceği bedele yüzde 125'e yakın zam öngörüldü. Buna göre konutlardan çıkan evsel atık bedeli 2,51 TL'den 5.72'ye, konut dışı 10.71 TL'den 23.70'e, resmi daireler 10.71 TL'den 23.70'e, okul ve hastaneler 53.54 TL'den 118.49'a, turistik tesisler 53.54 TL'den 118. 49'a hamam ve fırınlar 26.77 TL'den 59.24'e, Sanayi tesisleri 53.54 TL'den 118. 49'a yükseltildi.

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İzmir Büyükşehir’den bir zam daha! Çöp transfer ücreti yüzde 125 arttı
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