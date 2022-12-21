SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na İmamoğlu göndermesi: Evladına sahip çık, başka ebeveynler arıyor

"750 BİN ÖĞRETMEN ATADIK"

Çarpıtmaları, yalanları temcit pilavı gibi tekrarlayan bir zihniyetin hezeyanlarına tekrar şahit olduk. Bu tablo bile ülkenin derdi ile kimlerin dertlendiğini göstermeye yeterlidir. Ülkemizde her seviyede 351 bin derslik yaptık. 750 bin öğretmen atadık. Yükseköğretim yatak kapasitesini 850 bine çıkardık. Eğitimin kalitesini ilerleyen yıllarda daha da artıracaağız. Sağlıkta etkili ve kapsamlı bir reform ile her insanımızı kucaklayan bir yapı kurduk. Ülkemizi dünyanın en iyi sağlık altyapısına kavuşturduk. Ülkemizin sağlık kalitesini daha da yukarı çekecek çalışmaları yapacağız. Önümüzdeki dönemde milletimizin hukuk sistemine olan güvenini daha da artırarak adaleti daha da yücelteceğiz.

Emniyetimizi, jandarmamızı, istihbaratımızı teknolojiler ile daha da hgüçlendirerek ülkemizi teröristlerden ve suç işleyen çetelerden arındırdık. Sosyal hizmetlerde yaşlısından engellisine, çocuğundan kadınına, gazisinden, şehit yakınına, garip gurebaya herkesin yanında olduk. Önümüzdeki günlerde de değişen şartlara göre, daha fazla vatandaşımızı sosyal güvenlik şemsiyemizin altına alacağız.

Değerli kardeşlerim ulaştırmada bölünmüş yol uzuluğunu 29 bin KM'ye, tünel uzunluğumuzu 50 KM'den 665 KM'ye çıkardık. Ülkemizi ilk defa hızlı tren hatları ile tanıştırdık. Şehirlerimöizi raylı sistemler ile ördük. Bu altyapıyı ülkemizin kalkınması için daha da geliştirmeye devam edeceğiz.

Enerjide kurulu gücümüzü 3 kat artırdık. Avrupa şu an doğal gazda felaketler yaşıyor. 81 ilde 685 yerde doğal gazı yaygınalaştırdık. Önümüzdeki günlerde Karadeniz Doğal Gazı ve Akkuyu NGS'yi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.