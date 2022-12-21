SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: "Asgari ücreti yarın açıklayacağız" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret 2023 ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Başkan Erdoğan, "Bakan Bilgin'le görüşüp asgari ücret meselesini yoluna koyacağız. Büyük bir ihtimalle yarın açıklayacağız" dedi.