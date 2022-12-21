Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu göndermesi: "Evladına sahip çık, başka ebeveynler arıyor" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Baba-oğul gibiyiz' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ekrem İmamoğlu göndermesi yaptı. Erdoğan, "CHP'nin başındaki zat, dün çıkmış biz baba-oğul gibiyiz. Bunları duyunca biz de içimizden 'Bay Kemal oğluna sahip çık. O kendisine başka ebeveynler arama peşinde' demekten duramadık." dedi. İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile olan yakınlığı dikkat çekiyor.