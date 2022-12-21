Video Haber Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu göndermesi: "Evladına sahip çık, başka ebeveynler arıyor" | Video
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu göndermesi:

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu göndermesi: "Evladına sahip çık, başka ebeveynler arıyor" | Video

21.12.2022 | 13:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na İmamoğlu göndermesi: Evladına sahip çık, başka ebeveynler arıyor | Video 48:59
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu göndermesi: "Evladına sahip çık, başka ebeveynler arıyor" | Video 21.12.2022 | 13:00
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: Asgari ücreti yarın açıklayacağız | Video 00:49
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: "Asgari ücreti yarın açıklayacağız" | Video 21.12.2022 | 12:41
Başkan Erdoğan’dan Koca Yusuf’u getiren ekibe tebrik | Video 01:05
Başkan Erdoğan'dan Koca Yusuf'u getiren ekibe tebrik | Video 21.12.2022 | 11:09
Bakan Nebati’den büyüme mesajı! G20 ülkeleri arasında pozitif ayrıştık | Video 08:22
Bakan Nebati'den büyüme mesajı! "G20 ülkeleri arasında pozitif ayrıştık" | Video 21.12.2022 | 10:39
2023 Asgari ücret ne kadar olacak? 9 bin TL’lik teklifin ardından gözler Başkan Erdoğan’da | Video 02:32
2023 Asgari ücret ne kadar olacak? 9 bin TL'lik teklifin ardından gözler Başkan Erdoğan'da | Video 21.12.2022 | 09:15
Ukrayna’daki Koca Yusuf uçakları Türkiye’ye döndü 03:22
Ukrayna’daki Koca Yusuf uçakları Türkiye’ye döndü 20.12.2022 | 22:37
ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: İlk resmi rakam TÜRK-İŞ’ten! Asgari ücret ne kadar olacak? | Video 00:59
ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: İlk resmi rakam TÜRK-İŞ'ten! Asgari ücret ne kadar olacak? | Video 20.12.2022 | 17:11
Kayseri’de kablo hırsızı kaçarken askeri alana girdi | Video 02:22
Kayseri’de kablo hırsızı kaçarken askeri alana girdi | Video 20.12.2022 | 16:10
TBB’den başörtüsü hazımsızlığı! Başörtülü delege kürsüye çıkınca salonu terk ettiler! | Video 00:44
TBB'den başörtüsü hazımsızlığı! Başörtülü delege kürsüye çıkınca salonu terk ettiler! | Video 20.12.2022 | 16:46
CHP’de kafalar karışık! Kılıçdaroğlu ile CHP’lilerin Halk Süt hesapları farklı çıktı | Video 00:41
CHP’de kafalar karışık! Kılıçdaroğlu ile CHP’lilerin Halk Süt hesapları farklı çıktı | Video 20.12.2022 | 16:49
SON DAKİKA: Bakan Soylu duyurdu! Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 8 terörist etkisiz | Video 03:25
SON DAKİKA: Bakan Soylu duyurdu! Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 8 terörist etkisiz | Video 20.12.2022 | 14:21
3 bin 400 rakımda zorlu görev! Mehmetçik İkiyaka Dağları’nda teröristlere geçit vermiyor | Video 22:51
3 bin 400 rakımda zorlu görev! Mehmetçik İkiyaka Dağları'nda teröristlere geçit vermiyor | Video 20.12.2022 | 12:58
İyi Parti’li Aliağıroğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun ’İçişlerimize karışma’ mesajına yanıt! | Video 01:16
İyi Parti'li Aliağıroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun 'İçişlerimize karışma' mesajına yanıt! | Video 20.12.2022 | 10:16
Yunanistan’a ait uçaklar yine NATO uçuşunu hedef aldı: F-16’larımız gerekli karşılığı böyle verdi | Video 02:23
Yunanistan’a ait uçaklar yine NATO uçuşunu hedef aldı: F-16'larımız gerekli karşılığı böyle verdi | Video 20.12.2022 | 09:45
SON DAKİKA: Asgari ücrette kritik gün! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, rakam bugün açıklanacak mı? | Video 04:00
SON DAKİKA: Asgari ücrette kritik gün! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, rakam bugün açıklanacak mı? | Video 20.12.2022 | 09:24
Polis pankarta izin vermedi! 6 kişi gözaltına alındı | Video 00:33
Polis pankarta izin vermedi! 6 kişi gözaltına alındı | Video 19.12.2022 | 23:25
Adapazarı’nda 1 kişinin öldüğü 6 kişininde yaralandığı silahlı çatışmanın yaşandığı gece kulübü kundaklandı | Video 00:05
Adapazarı'nda 1 kişinin öldüğü 6 kişininde yaralandığı silahlı çatışmanın yaşandığı gece kulübü kundaklandı | Video 19.12.2022 | 23:09
Meksika’da alev topuna dönen ambulansta patlama | Video 00:47
Meksika’da alev topuna dönen ambulansta patlama | Video 19.12.2022 | 23:07
Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’na grup toplantısı daveti ne anlama geliyor? Mahmut Övür açıkladı: Gel bakalım Ekrem... | Video 03:10
Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na grup toplantısı daveti ne anlama geliyor? Mahmut Övür açıkladı: Gel bakalım Ekrem... | Video 19.12.2022 | 22:12
Cizre’de 4 Kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:23
Cizre’de 4 Kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 19.12.2022 | 20:35

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Baba-oğul gibiyiz' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ekrem İmamoğlu göndermesi yaptı. Erdoğan, "CHP'nin başındaki zat, dün çıkmış biz baba-oğul gibiyiz. Bunları duyunca biz de içimizden 'Bay Kemal oğluna sahip çık. O kendisine başka ebeveynler arama peşinde' demekten duramadık." dedi. İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile olan yakınlığı dikkat çekiyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA