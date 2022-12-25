İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar: 17/25 Aralık’taki sahte ihbarlar ABD’den yapıldı

'DEVLETE OPERASYON YAPILDI'

Uçar, 17/25 Aralık'ta bizzat devlete operasyon yapıldığını ifade ederek, "Devletin başına bir iş gelmesinden memnun olacak kadar değişik insanlar. Başka ülkelerin istihbaratlarının maşaları olduğu için bunların konusu devlete zarar vermek. Şimdi dikkat edin, Youtube üzerinden yayın yapan bunların mensupları var özellikle gazeteci kılıklı olanlar. Bütün operasyonlarda bunların desteği var. DEAŞ'ı da yeri geliyor destekliyorlar, PKK'yı da destekliyorlar." sözlerini kullnadı.

FETÖ, OPUS DEI VE MOON TARİKATINI ÖRNEK ALIYOR

Başsavcı Uçar, "Bunların islami hareket, müslüman olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten aynı dine inanmıyoruz. Tehdit ile şantaj ile insanların malına el koyan kendilerini seçilmiş bir yapı olduğunu düşünen tarihteki OPUS DEI ve Moon tarikatı gibi sapkın bir tarikat olduğunu düşünüyorum." dedi.