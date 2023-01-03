6'lı masadaki adaylık bilmecesi komediye döndü: Bu kez sıra Ali Babacan'da! "En iyi şekilde yaparım"

2023 seçimleri için geri sayım hızlanırken 6'lı masada adaylık bilmecesi komediye evrildi. 6'lı masaya adaylığını dayatan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'a her fırsatta kapıyı kapatırken, Cumhurbaşkanlığı Adaylığı konusundaki kararın masadaki diğer genel başkanlar ile ortak bir şekilde alınacağını da sıklıkla vurguluyor.
Bugün ise 'Ali Babacan' ile ilgili bir iddia çok konuşuldu.
CHP'li gazeteci Şaban Sevinç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını çekmesi halinde Ali Babacan'ı masaya önereceğini söyledi. Sevinç, kaynağının İYİ Partili bir isim olduğunu belirtti.
Sevinç, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Yine geçtiğimiz gün bir CHP'li ile yaptığım görüşmede, Kemal Bey'in bu işi, aday olmak istediği muhalefet olarak da kazanmak istediği, kesin kazanacağız diye olaya yaklaştığı, bu nedenle de Cumhurbaşkanlığını kazanmasında risk görmesi durumunda adaylıktan vazgeçebileceği, başka bir ismi masaya sürebileceği söyleniyor. CHP'li değil ama İyi Partili söyledi, Kemal Bey'in kendisini geri çekmesi durumunda Ali Babacan'ı aday olarak önerebileceği konuşuluyor."
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da bugün katıldığı bir programda 'Babacan aday gösterilecek' sorusuna yanıt verdi.
"EN İYİ ŞEKİLDE BEN YAPARIM"
Ali Babacan, "Hiçbir siyasi parti ile adaylar ve olası isimler konusunda 'bu olur-olmaz' demiyoruz. 6'lı masaya oturduğumuz zaman da bugüne kadar 6 genel başkanın oturduğu masada hiçbir isimle ilgili olumlu-olumsuz bir görüş zikredilmedi. 6'lı masa böyle bir mutabakata varırsa, hem seçilebilme sorunu olmaz hem de en iyi şekilde ben yaparım. 6'lı masanın mutakabatı gerekir." dedi.