6'lı masadaki adaylık bilmecesi komediye döndü: Bu kez sıra Ali Babacan'da! "En iyi şekilde yaparım"

2023 seçimleri için geri sayım hızlanırken 6'lı masada adaylık bilmecesi komediye evrildi. 6'lı masaya adaylığını dayatan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'a her fırsatta kapıyı kapatırken, Cumhurbaşkanlığı Adaylığı konusundaki kararın masadaki diğer genel başkanlar ile ortak bir şekilde alınacağını da sıklıkla vurguluyor.

Bugün ise 'Ali Babacan' ile ilgili bir iddia çok konuşuldu.

CHP'li gazeteci Şaban Sevinç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını çekmesi halinde Ali Babacan'ı masaya önereceğini söyledi. Sevinç, kaynağının İYİ Partili bir isim olduğunu belirtti.