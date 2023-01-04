İYİ Parti’de kavga: Milletvekili ile il başkanı birbirine girdi

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ile İYİ Parti İl Başkanı Razi Akışık arasında iddiaya göre, bir meclis üyesinin disipline gönderilmesi olayı ile başlayan gerginlik, önce whatsap gruplarından çıkarmalar ile başladı, ağır hakaret ile devam etti.