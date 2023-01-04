Saraçhane krizinde 2. perde açıldı! İYİ Parti’den CHP’ye net olun çağrısı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Saraçhane krizini derinleştirecek açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Özlale, Saraçhane'de ortaya çıkan enerjinin bir iktidar yürüyüşüne çevrilemediği iddiasında bulunarak, İYİ Parti'nin CHP'nin içişlerine karıştığı söyleminin kırıcı olduğunu dillendirdi.
NET OLUN ÇAĞRISI
Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda 6'lı masa liderlerinin net olması gerektiğini belirten İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlale, "Altılı Masa'nın bu konuda net bir tutum izlemesi, 'Biz bu belediye başkanlarının adaylıklarına şu şekilde evet veya hayır diyoruz' demesi lazım. Bana göre daha bunlar tartışılmadan, bu riskin konuşulması için erken. Eğer Ekrem Bey aday olursa, Masa, bahsettiğiniz riski bertaraf etmek için mutlaka ikinci bir 'back up' aday çıkarabilir ama bunun için önce Masa'nın içerisindeki genel başkanların cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki düşüncelerini net, herhangi bir şüpheye mahal vermeyecek şekilde belirtmesi gerekiyor." dedi.
"İÇ İŞLERİMİZE KARIŞTIRMAYIZ YORUMU KIRICI"
CHP ile İYİ Parti arasındaki Saraçhane gerilimine de değinen Özlale, "Biz oraya destek olmaya gittiğimizde, bizim desteğimizi, 'Cumhurbaşkanı adaylarını buldular, CHP'nin iç işlerine karışıyorlar ya da iç işlerimize karıştırmayız' tarzında yorumlamayı üzücü ve kırıcı buluyorum. İstanbul sadece İYİ Parti'de olsaydı, biz bütün gün orada durup 'İstanbul'u vermeyiz' derdik, çok daha sert bir tepki gösterirdik.