FETÖ’cü Enes Kanter’den skandal açıklamalar! Batı’ya böyle yalvardı

"TÜRKİYE'YE DEMOKRASİ GÖTÜRÜN"

Kanter, Türkiye için Batı'dan demokrasi istemekten de geri durmadığı yazısında, "Batı, Erdoğan'ın onları kendi siyasi oyunlarına alet etmesine izin vermemeli. Demokrasi ve insan hakları için mücadele eden Türkiye halkının Batı'dan hak ettiği desteği almasının vakti geldi. Soru şu: Batı, Türk halkının yanında yer alıp Türkiye'de demokrasiyi ilerletecek mi?" dedi.