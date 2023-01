Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklama! İşte Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları

Kabine Toplantısı kararları son dakika... Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.45'te başlayan yılın ilk Kabine Toplantısı sona erdi. Kabine Toplantısında Bakanlar Kurulu, EYT takvimi, sözleşmeliye kadro teklifi, Suriye'deki son gelişmeler, terörle mücadele, seçimlerin öne alınması ve dış politika ile ilgili konuları ele aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar: EYT yakında Meclis'te, Köprü ve otoyol fiyatlarında artış yok | Video

TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

Konuşmasına, vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, geçmiş yılbaşlarından farklı olarak bu yıl sadece yeni bir seneye girilmediğini, Cumhuriyet'in ilk asrının tamamlanıp, yeni yüzyılına girildiği kritik bir yıl dönümünün coşkusunun yaşandığını söyledi.

Her konuşmalarında, çalışmalarında, adımlarında heyecanla ifade ettikleri 2023'e kavuşulduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli Mücadele'yi zafere ulaştırıp, 1000 yıllık vatanımız Anadolu'daki yeni devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmamızın üzerinden geçen bir asırda acı, tatlı pek çok tecrübe edindik. Kimi dönemleri yaşanan zulümlerin, baskıların, acıların, dökülen gözyaşlarının burukluğuyla kimi dönemleri de güçlenen umutlarımızla, bilenen azmimizle, artan cesaretimizle hatırladık. Sadece 20 yılımızda yaşadıklarımız dahi vatanımızdaki 1000 yıllık, son devletimizdeki bir asırlık serencamımızın özeti gibidir. Biz de Cumhuriyetimizin yeni yüzyılının müjdecisi 2023'ü Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla karşılamak için aylar öncesinden hazırlıklara başladık. Bilhassa son dönemde ülkemizin önünde, içeride ve dışarıda çözülmemiş hiçbir mesele bırakmama azmimizin gerisinde, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapma gayesi vardır. Her Kabine Toplantımızın yazılı olmayan ilk gündem maddesi, her faaliyetimizin adı konulmamış amacı, gönül ve zihin dünyamızın yegane meşgale konusu budur. Son Kabine Toplantımızdan bugüne gerçekleştirdiğimiz her çalışma da bu hedefe yöneliktir."

Erdoğan, geçen yılın son Kabine Toplantısı'nın ardından 28 Aralık'ta yeni emeklilik düzenlemesinin müjdesini kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatarak, "Emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen, milyonlarca vatandaşımızın uzun yıllardır dile getirilen sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında Meclisimizin takdirine sunuyoruz." diye konuştu.