Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklama! İşte Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları

"VAZGEÇTİĞİMİZ VERGİ TUTARI 279 MİLYAR LİRA"

Başkan Erdoğan, mali disiplinden taviz vermediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bütçe içindeki faiz harcamalarının oranını 3 puan daha aşağıya çekerek milletimize diğer alanlarda daha çok hizmet verebileceğimiz kaynak oluşturduk. Vatandaşlarımızı enflasyondan korumak için uyguladığımız tüm vergi indirimlerine, sübvansiyonlara, ilave desteklere, bütün bunlara rağmen bütçe açığının milli gelire oranını öngördüğümüz seviyenin altında tutabiliyoruz. Kamu borç stokunun milli gelire oranı Japonya'da yüzde 264, Amerika'da yüzde 122, avro bölgesinde yüzde 93 seviyesindeyken ülkemizde yüzde 35. Yıl içinde ücretliler için yaptığımız yüksek oranlı iyileştirmelerin bir kısmını vergi indirimleri ve destek ödemeleriyle Hazinemiz karşıladı. Bu kapsamda sadece vazgeçtiğimiz vergi tutarı 279 milyar liradır."

Elektrikte mesken tüketiminde ortalama yüzde 60, doğal gazda yüzde 80 sübvansiyon yaparak yaklaşık 400 milyar liranın vatandaşın cebinden çıkmasını önlediklerini söyleyen Erdoğan, icra sorunlarını çözüme kavuşturmak için 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar, bir milyon vatandaşın da varlık yönetim şirketlerine olan 2 bin 500 liraya kadar borcunu Hazine olarak üstlendiklerini anlattı.

Başkan Erdoğan, hem kayıt dışı ekonomi hem fahiş fiyat artışlarıyla mücadele için bir milyonun üzerinde denetim ve inceleme yaptıklarını belirterek, "Ayrıca bir milyonun üzerinde mükellefin mali tablolarını ve vergi harcamalarını risk analizine tabi tuttuk. Tarım kesimini güçlendirmek için Hazinemizden ilave destekler aktardık. İç borçlanma maliyetini faizlerde yaptığımız indirimler sayesinde yüzde 25,6 seviyesinden yüzde 10,7 seviyesine düşürdük ve vade ortalamasını 70 aya çıkardık." bilgisini verdi.

Küresel finans sistemindeki sıkıntılara rağmen dış borçlanmada, sukuk gibi yöntemlerle avantajlı hale gelindiğini kaydeden Erdoğan, "Bireysel Emeklilik Sistemi'ni tabana yaymak amacıyla devlet katkısını yüzde 30'a yükselttik, fon seçeneklerini artırdık, 18 yaşından küçükleri de dahil ettik. KOBİ'lere verdiğimiz desteğin en somut örneği, kullanılan kredilerin hacminin 4 katına çıkmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"116 MİLYAR LİRAYA YAKIN İLAVE KREDİ İMKANI OLUŞTURDUK"

Sanayi ve turizm yatırımlarını düşük faizli krediyle teşvik ettiklerini, Hazine destekli kefalet sistemiyle 116 milyar liraya yakın ilave kredi imkanı oluşturduklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"İhracat kazançları ile sanayicilerin üretim, faaliyet kazançlarına uygulanan kurumlar vergisi oranını yüzde 1'e indirerek ihracata ve üretime destek sağladık. Elektrikli taşıt araçlarının geliştirilmesi için alınan mühendislik hizmetlerine KDV istisnası getirdik. Yaklaşık 2 milyon mudinin 1,37 trilyon lirayla yer aldığı Kur Korumalı Mevduat ve katılım hesaplarıyla yatırımcıların kendi paramıza dönüşünü temin ettik. Altın Tasarruf Sistemi ile vatandaşlarımıza ek gelirle altınlarını güvende tutma imkanı getirdik. Bünyesindeki şirketlerin değeri 6,2 trilyon lirayı bulan Borsa İstanbul, muhalefetin art niyetli spekülatif çabalarına rağmen uluslararası düzeyde en yüksek değer artışı sağlayan piyasalar arasına girdi.

Bu yıl ekonomide yıllık ortalama 1 milyon istihdam artışıyla yolumuza devam edeceğiz. Küresel ticaretten aldığımız payı daha da artırarak, ihracatımızı katlayarak yükselteceğiz. Özellikle cari fazla hedefimize ulaşmak için enerji başta olmak üzere her alandaki imkanlarımızı kullanacağız. Enflasyonda yüzde 20'li rakamları yakalayacağımız bir program uygulayacağız. Kur Korumalı Mevduat ve katılım hesaplarını yıl sonuna kadar uzatıyoruz. KOBİ'lerimiz, sanayicilerimiz, ihracatçılarımız, turizmcilerimiz, çiftçilerimiz dahil tüm kesimleri finansal olarak destekleyeceğiz. Geçtiğimiz günlerde ilan ettiğimiz 200 milyar lira kefalet hacimli kredi imkanı bu adımlardan sadece biridir."

Erdoğan, her kesimden vatandaşı konut sahibi yapmak için uygun maliyetli ve vadeli kredi imkanlarını sunmaya devam edeceklerini bildirerek, şöyle konuştu:

"Ülkemizin vizyon projesi Togg'u desteklemek için gerekirse kamu alım garantisi vereceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun sürdürülebilirlik, kalkınma ve istikrar başlıklarında özetlediğimiz hedefler doğrultusunda ülkemizi, refaha, milletimizi gelir dağılımında adalete kavuşturacak politikalar uygulayacağız. Milli gelirimizdeki her artışı 85 milyonun tamamına yansıtacak bir ekonomi yönetimiyle, ülkemizi Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına hazırlayacağız."

Böylece 2022 yılı hizmetleri ve 2023 yılı programlarıyla ilgili değerlendirmelerini sona erdirdiğine işaret eden Erdoğan, "Her günü eser ve hizmet siyasetiyle geçen bir hükümet olarak ülkemizi yeni yatırımlarla, yeni politikalarla, yeni projelerle büyütmek için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğimizin altını tekrar çizmek istiyorum." dedi.