CHP’li başkanın mama yalanı! “30 ton mama aldıysan faturasını göster”

30 TON MAMA ALDIK

Hayvan severleri suçlayan Başkan Uygun, "Hayvanlarıyla ilgili tarafımıza yapılan sözlü saldırı ve suçlamalar, boşadır. Sokak canlılarına gereken özeni gösteren bir kişiyim. Yaklaşık 30 ton mama kullandık. Belediye çatısına veteriner hekimimizi dahil ederek 120 köpek ve 35 kediyi kısırlaştırdık. 200'e yakın sokak canlısını tedavi ettik. İlçemizi bir kere bile görmeyen, nasıl bir yaklaşım sergilediğimizi bilmeyen insanların yaptığı yorumlar gerçekten bizi üzdü" diye konuştu.

FATURA İSTEDİLER

Belediye Başkanı Uygun'un hayvan severleri suçlayıcı açıklamasına tepki gecikmedi. Kullanıldığı ileri sürülen 30 ton mamanın faturalarını isteyen Bayramiç Paticanlar Grubu, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak başkan Uygun'a tepki gösteri. Bayramiç Paticanlar Grubu, yayımladığı mesajda, " Sayın Belediye Başkanı Mert Uygun, "Yaptığınız açıklamada 30 ton mamadan bahsetmişsiniz. Size sormak isteriz 30 ton mamayı tam olarak nerede harcadınız? Mama boruları ilk başlarda doluyordu evet ama kontrolleri sağlanmıyordu. Biz sürekli şuradaki mama borusu boş, buradaki mama borusu boş diyerek resmen zorla doldurttuk. Fakat uzun süre geçmeden mama boruları hiç dolmamaya başladı. Sebebinin ise insanların sahipli köpeklerine mama borularındaki mamayı aldıkları oldu. Ve aynı zamanda bütün mama boruları kırık ve hasarlı. Mama koyulmadığı için bundan da bir habersiniz maalesef… Bizim gördüğümüz barınaktaki hayvanların önü hep boştu zaten. Ayrıca en son barınaktan sorumlu belediye çalışanlarıyla yaptığımız görüşmede Veteriner hekiminizin bize söylediği siz sokaklarda besleme yaparak hayvanları hazıra alıştırıyorsunuz ve üremelerine sebep oluyorsunuz şeklinde açıklamada bulundu. Köpeklerin gezip dolaşıp kendi yiyeceklerini arayıp bulması gerektiğini hatta ALLAH bize güvenerek yaratmadı onları şeklinde konuştu. Bize lütfen bunlarında açıklamasını yapar mısınız?