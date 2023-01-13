CHP'li başkanın mama yalanı! “30 ton mama aldıysan faturasını göster” | Video
Çanakkale’nin CHP’li Bayramiç Belediyesi’nde barınakta kalan onlarca hayvanın aç ve susuzluktan birbirlerini yediği, hastalığa yakalananların acı içinde kıvranarak can verdiğinin ortaya çıkmasının ardından Belediye Başkanı Mert Uygun’dan açıklama geldi. Başkan Uygun “görüntülenen yer barınak değil, 30 ton mama aldık” diyerek kendini savunurken; Bayramiç Paticanlar Grubu, belediyeden 30 ton mamanın faturasını göstermesini istedi.
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