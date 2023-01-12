Barınakta vahşet! Köpekler açlıktan birbirlerini yedi

VETERİNER SÜREKLİ İZİNDE

Barınakta görevli F.E.'nin sürekli izinde olduğunu belirten üyeler "Burada muhatap bulmak çok zor. Veteriner sürekli izinde. Bu bakımsız yere zabıtalar yasal olmadığı halde sürekli toplama yapıyor. Belediye işbirliğine de yanaşmıyor. Mama boruları var doldurmuyorlar. Biz doldurduğumuzda hayvanları hazıra alıştırmayın diyorlar.Yerel hayvan koruma görevlisi olduğumuz halde bizi geçici bakım evi diyerek içeri almıyorlar.Bu vicdansızlıktır" dediler.

OY KULLANMADIKLARI İÇİN BU ZULÜM

Barınak hakkında sürekli şikayet aldıklarını belirten Çanakkale Morpati Derneği Başkanı Emine Akın ise "Bayramiç Belediyesi'nin Çanakkale Belediyesi'nden dersler çıkartacağını düşünmüştük ama maalesef umursamazlık burda da ortaya çıktı. O canlılarımızın hali içler acısı. Başkan "bunlar zaten oy vermiyor" diye düşünüp atmış bir köşeye. Fakat vicdanında bir sesi var. Sonuna kadar O canlıların biz takipçisi olacağız" dedi.