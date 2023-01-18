Son dakika: Başkan Erdoğan’dan enflasyonla mücadele mesajı: Hızla düştüğünü göreceğiz

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"HİÇBİR SEÇİM KOLAY OLMADI"

"Biliyorsunuz ikinci haftasını geride bıraktığımız 2023 bizim için herhangi bir yılbaşı değildir. Biz uzun yıllardır hedeflerini 2023 menziline göre belirlemiş bir partiyiz. Bir hükümetiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında milletimizi kavuşturmak istediğimiz hedeflere büyük ölçekte ulaştık.

2023 bizim için hem 20 yıllık eser ve hizmet siyasetimizin sembıolüdür hem de Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcıdır. Önümüzdeki aylarda yaşanacak seçimi önemli ve tarihi kılan da budur. Bizim hayatımızda hiçbri seçim kolay olmadı. Her sçeime büyük bir mcüadele ile azimle gayretle hazırlandık girdik. Her seçimde de sandıktan zaferle çıkmayı başardık.

Bu seçimi diğerlerinden farklı kılan nedir? Siyasete yeni bir ses ve soluk getirerek adım atmıştık. 2023 seçimlerine son dönemde düğnyada yaşanan krizlerin ülkemize etkilesiyle mücadele ederek, ucube ittifakların hezeyanlarıyla uğraşarak, bir yandan milletimize verdiğimiz sözleri yetiştirmenin tatlı telaşını yaşayarak, Türkiye Yüzyılı vizyonunu inşa etmenin heyecanıyla hazırlanıyoruz.

ENFLASYONA MÜCADELE MESAJI

Geçmişte kendi krizleri içinde boğulan bir Türkiye vardı. Bu sefer Türkiye sahip olduğu güçlü hizmet ve altyapısı sayesinde küresel atılımları dayanak haline dönüştürebiliyor. Cari açığı kontrol ederek büyümesiyle, her başlıkta bu gerçeği ispatlayan bir ülke oldu. Sıkıntılarımız elbette var. Bunların hiçbiri bizi asıl atılımlarımızdan uzaklaştıramaz.

En büyük sorunumuz enflasyondu, o da düşüşe geçti. Hızla düştüğünü göreceğiz. Önümüzdeki aylarda yüzde 40'lara 30'lara düşecek. Çünkü enflasyona sebep olan tuzakları bozduk, oyunları boşa çıkardık.

İnsanımızın gözündeki samimiyetini, kalbindeki muhabbeti bizzat yaşayıyoruz. Antalya'da, Erzurum'da, Mardin'de, Konya'da, Malatya'da ve daha pekçok şehirde aynı duyguları yaşamıştık. Asıl belirleyici olan aynı insanların sandık başına gittiklerinde gelevckelerine karar verecekleri anda nelere bakacaklarıdır.

Rahmetli Özal, darbenin gölgesinde girdiği seçimde Türkiye'ye çağ atlatma vaadiyle önemli bir başarı kazanmıştır. Biz de milletimizin büyük bir desteğiyle hükümete gelmiştik. Şİmdi 2023'te de milletimizin desteğine talibiz. Sözü de, kararı da, geleceği de milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlattık.

6'LI MASAYA SERT TEPKİ

Milletimiz bu darbe şakşakçılarına 'Yeter' diyecektir. Muhalefetin vaadi milletin karşısına bir aday çıkarmak değil, ülkeyi 10 kişiyle yönetmektir. Kukla bir cumhurbaşkanı üzerinden ülkeyi idare etmek istiyorlar.

CHP'nin kodlarında bu faşizm var. Diğerlerine noluyor? Bunlar da her hafta bir yenisini sergiledikleri krizleriyle milletimize bir çeşit siyasi dejavu yaşatıyor Menderes 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletin dedi.