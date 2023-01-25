Sabah.com.tr gerçeği ortaya çıkardı! ’Karne hediyesi et’ haberi yalan çıktı



SABAH bu olayın peşine düştü ve önce Kurtuluş'taki kasabı buldu. Kasap Zafer Kadife habere tepkiliydi ve müşterisinin yoksul insanlar olmadığını söyledi. Kasabın babası Mehmet Kadife de benzer şeyler söyledi.

Kasap Zafer Kadife ve babası Mehmet Kadife'nin verdiği bilgilere göre, Ayaz isimli çocuğun ailesinin evi, arabası vardı hatta babası iyi bir iş sahibiydi.

SABAH bu kez A Haber muhabiri Mehmet Karataş ile Ayaz'ın ailesine ulaştı ve anne Nihal Güneş, söz konusu kasaba haftada 3 gün gittiğini söyledi. Aile çok tepkiliydi ve muhabir Fatmanur Boylu'nun kurgu haber yaptığını, çocuklarını yönlendirdiğini ve telkinle bu sözleri söylettiğini kaydetti.