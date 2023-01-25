Sabah.com.tr gerçeği ortaya çıkardı! ’Karne hediyesi et’ haberi yalan çıktı

Geçtiğimiz Cuma günü Habertürk Televizyonu'nda bir ilginç haber ekrana getirildi. Bu haberde, bir kasaba gelen anne iddiaya göre karnesi iyi olan oğluna hediye olarak et alıyordu. Başta FOX TV olmak üzere Sözcü ve Cumhuriyet gazeteleri olayın üzerine atlayıp konuyu manşetlere taşıdı. Bazı siyasiler de olayı kullanıp siyasi açıklamalar yaptı.
SABAH bu olayın peşine düştü ve önce Kurtuluş'taki kasabı buldu. Kasap Zafer Kadife habere tepkiliydi ve müşterisinin yoksul insanlar olmadığını söyledi. Kasabın babası Mehmet Kadife de benzer şeyler söyledi.
Kasap Zafer Kadife ve babası Mehmet Kadife'nin verdiği bilgilere göre, Ayaz isimli çocuğun ailesinin evi, arabası vardı hatta babası iyi bir iş sahibiydi.
SABAH bu kez A Haber muhabiri Mehmet Karataş ile Ayaz'ın ailesine ulaştı ve anne Nihal Güneş, söz konusu kasaba haftada 3 gün gittiğini söyledi. Aile çok tepkiliydi ve muhabir Fatmanur Boylu'nun kurgu haber yaptığını, çocuklarını yönlendirdiğini ve telkinle bu sözleri söylettiğini kaydetti.
Bu bilgilerin Sabah.com.tr'de yayınlanması ve A Haber de ekrana getirilmesi ardından sosyal medyada konu bir numaralı gündem oldu. Tepkiler üzerine Habertürk konu ile ilgili soruşturma başlatmak zorunda kaldı. Kanaldan yapılan açıklamada ham görüntülerin izlendiği ve muhabir Boylu'nun iyi niyetli olmadığının anlaşılması üzerine işine son verildiği kaydedildi.
Hatta Boylu, kanal yöneticileri de polemiğe girdi. Bu polemik ardından Habertürk yöneticileri tarafından ham görüntüler sosyal medyaya verildi. Ham görüntülerde, Boylu'nun "Mikrofonu uzatayım hatıra kalsın. Karne hediyesi herhalde bugün bir et yemeği" sorusuna çocuğun annesi "Evet aynen" yanıtını veriyor. Daha sonra Boylu, "O zaman Ayaz'a da sorayım. Ayazcığım bana şey der misin, 'Annem karne hediyesi bana et aldı" diyerek mikrofonu çocuğa uzatıyor. Çocuk da "Annem bana karne hediyesi et aldı" diyor.
Kurgu haberi yapan muhabirin gerek AK Parti gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan hakkında çirkin tweetleri ortaya çıktı. Aynı muhabir HDP'yi parlatan paylaşımları da sosyal medyaya düştü.