Sabah.com.tr gerçeği ortaya çıkardı! ’Karne hediyesi et’ haberi yalan çıktı

Hatta Boylu, kanal yöneticileri de polemiğe girdi. Bu polemik ardından Habertürk yöneticileri tarafından ham görüntüler sosyal medyaya verildi. Ham görüntülerde, Boylu'nun "Mikrofonu uzatayım hatıra kalsın. Karne hediyesi herhalde bugün bir et yemeği" sorusuna çocuğun annesi "Evet aynen" yanıtını veriyor. Daha sonra Boylu, "O zaman Ayaz'a da sorayım. Ayazcığım bana şey der misin, 'Annem karne hediyesi bana et aldı" diyerek mikrofonu çocuğa uzatıyor. Çocuk da "Annem bana karne hediyesi et aldı" diyor.

Kurgu haberi yapan muhabirin gerek AK Parti gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan hakkında çirkin tweetleri ortaya çıktı. Aynı muhabir HDP'yi parlatan paylaşımları da sosyal medyaya düştü.

'Karne hediyesi et' çarpıtması! O anne de konuştu: Evimiz arabamız var, yoksul değiliz