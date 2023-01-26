Batı’nın ‘manşet silahı’ devrede! Propaganda metinleri ile ne amaçlanıyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacağını açıklamıştı. Başkan Erdoğan'ın seçim tarihini duyurmasının ardından yabancı basın, asılsız iddialar üzerinden hazırladığı skandal manşetlerle Türkiye'yi hedef almaya başladı. İlk olarak İngiliz The Economist Dergisi düğmeye bastı ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Türkiye'nin 'felaketin eşiğinde' olduğunu öne süren dergi, muhalefete de çağrıda bulunarak tek aday üzerinde uzlaşılması gerektiğini yazdı.
ALMAN DERGİSİ DE BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI!
The Economist'in ardından Alman Stern dergisi de Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Kapağında Başkan Erdoğan'ı hedef alan Stern, 'Kundakçı Erdoğan' ifadelerinin kullanıldığı hadsiz bir kapakla okurlara sunuldu. Türkiye'nin Rusya ve Batı arasında başarılı bir diplomasi örneği olduğu olaylara eleştirel bir ifadeyle yaklaşmaya çalışan Stern, seçimler içinse "Ama evinde güç için amansızca savaşması gerekiyor" yorumunda bulundu.
Peki analiz adı altında propaganda metinleri ile ne amaçlanıyor? Batı'nın "manşet silahı" devrede mi? Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar, A Haber ekranlarında konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"BU DÜŞMANLIĞI MEŞRULAŞTIRMAK İSTİYORLAR"
Olçar, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye bu durumla ilk defa karşılaşmıyor. Reuters, The Economist, The Wall Street Journal, Fransız ve Alman gazeteleri diğer bütün Batı basını, Türkiye düşmanlığı üzerinden bir akım başlatmış durumdalar. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alarak bu düşmanlığı meşrulaştırmak istiyorlar.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 1923, 1950, 1980 sonrası gelişmeler ve arkasından 2017 tekrar bir dönüşüm… Ve son dönüşümün mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız. Ne yaptı Sayın Cumhurbaşkanımız? Batı bunu çok yakından takip ediyor. Bir taraftan askeri olarak, savunma sanayii olarak, etkili alan olarak hem Balkanlarda, hem Kafkaslarda hem Afrika'da önemli etkiler yarattı.
Ekonomik anlamda altyapı ve üstyapı çalışmalarını üst seviyeye çıkardı. Enerji konusunda önemli adımlar attık. Diğer taraftan Ukrayna-Rusya arasındaki gayri insani çatışmalarda denge politikası yürütmeye çalıştı. Esir takası, tahıl krizi, enerji krizi konularını hatta ikili arasındaki barış müzakerelerinin mimarı haline geldi Sayın Cumhurbaşkanımız.
Batı'nın 'manşet silahı' devrede! Propaganda metinleri ile ne amaçlanıyor? | Video
"TÜRKİYE'Yİ SEKTEYE UĞRATMAK İSTİYORLAR"
Kültür açısından, inanç açısından çok etkin bir rol aldı Türkiye Cumhuriyeti devleti… Etrafındaki bölge devletlerini etkilemeye başladı. İnsanı dış politikayı öğretti. Bütün bu çalışmalar yapılırken Batı boş durmuyor. Batı sermayeli bir takım medya grupları Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almak suretiyle bu hamleleri sekteye uğratmak istiyor.
Son hamle bu seçimler. Batı'nın da umut kapısı haline geldi. Bir şekilde başka yollarla teröre destek verdiler, FETÖ'ye destek verdiler, içeriden yıkamayacağını anlayınca, tıpkı geçmişte diğer ülkelere yaptıkları renkli devrimler tarzı bir uygulamayla başlangıcı medya üzerinden yapmaya başladılar.
"İÇERİDEN DE BAZI DESTEK GRUPLARI BULUNCA..."
Tabii bunu maalesef içeride de bazı destek grupları bulunca çok daha saldırgan bir hale geldiler. İçeride ve dışarıda birleşen bu ittifak, Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesini engellemek ve Türkiye'nin atılımlarını ortadan kaldırmak ve sekteye uğratmak için böyle bir yola başvuruyor."