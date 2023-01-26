Batı’nın ‘manşet silahı’ devrede! Propaganda metinleri ile ne amaçlanıyor?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 1923, 1950, 1980 sonrası gelişmeler ve arkasından 2017 tekrar bir dönüşüm… Ve son dönüşümün mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız. Ne yaptı Sayın Cumhurbaşkanımız? Batı bunu çok yakından takip ediyor. Bir taraftan askeri olarak, savunma sanayii olarak, etkili alan olarak hem Balkanlarda, hem Kafkaslarda hem Afrika'da önemli etkiler yarattı.

Ekonomik anlamda altyapı ve üstyapı çalışmalarını üst seviyeye çıkardı. Enerji konusunda önemli adımlar attık. Diğer taraftan Ukrayna-Rusya arasındaki gayri insani çatışmalarda denge politikası yürütmeye çalıştı. Esir takası, tahıl krizi, enerji krizi konularını hatta ikili arasındaki barış müzakerelerinin mimarı haline geldi Sayın Cumhurbaşkanımız.

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"TÜRKİYE'Yİ SEKTEYE UĞRATMAK İSTİYORLAR"

Kültür açısından, inanç açısından çok etkin bir rol aldı Türkiye Cumhuriyeti devleti… Etrafındaki bölge devletlerini etkilemeye başladı. İnsanı dış politikayı öğretti. Bütün bu çalışmalar yapılırken Batı boş durmuyor. Batı sermayeli bir takım medya grupları Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almak suretiyle bu hamleleri sekteye uğratmak istiyor.