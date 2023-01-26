Video Haber Batı’nın ‘manşet silahı’ devrede! Propaganda metinleri ile ne amaçlanıyor? | Video
Batı’nın ‘manşet silahı’ devrede! Propaganda metinleri ile ne amaçlanıyor? | Video

Batı’nın ‘manşet silahı’ devrede! Propaganda metinleri ile ne amaçlanıyor? | Video

26.01.2023 | 10:37

14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine kısa bir süre kala yabancı basın, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almaya devam ediyor. İngiliz The Economist’in ardından Alman Stern dergisi de seçimler öncesi Başkan Erdoğan’ı hedef aldı. Alman dergisinde Başkan Erdoğan’a yönelik hadsiz ifadelerin yer aldığı skandal bir analiz yayınladı. Peki analiz adı altında propaganda metinleri ile ne amaçlanıyor? Batı’nın “manşet silahı” devrede mi? Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar, A Haber ekranlarında konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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