Son dakika: Bakan Vedat Bilgin’den flaş EYT ve asgari ücret açıklaması

140 BİN PERSONELE KADRO YOLU

Son yılların en önemli sorunu sözleşmeli personelin kadroya geçme meselesiydi. Bu sorunu biz çözdük.

Sözleşmeli personelin haklarını düzenleyeceğiz. Onları bu endişeden kurtaracağız.

EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN?

EYT'lilerin ilk maaşı 1 Mart'ta ödenmesini bekliyoruz. Buna hazırlıklarımızı yaptık. Sarkma olmaz ama daha erken olabilir. Süreç Meclis'in iradesinde.

EYT'li maaşlarına az zam iddiası asılsızdır.