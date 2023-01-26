Son dakika: Bakan Vedat Bilgin’den flaş EYT ve asgari ücret açıklaması

Son dakika haberi... Asgari ücrete ara zam gelecek mi? EYT'liler ilk maaşı ne zaman alacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gündeme dair soruları A Haber'de yanıtladı.
Bakan Vedat Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar:
Türkiye büyüme rakamları arasında OECD ülkeleri arasında 2. sırada.
140 BİN PERSONELE KADRO YOLU
Son yılların en önemli sorunu sözleşmeli personelin kadroya geçme meselesiydi. Bu sorunu biz çözdük.
Sözleşmeli personelin haklarını düzenleyeceğiz. Onları bu endişeden kurtaracağız.
EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN?
EYT'lilerin ilk maaşı 1 Mart'ta ödenmesini bekliyoruz. Buna hazırlıklarımızı yaptık. Sarkma olmaz ama daha erken olabilir. Süreç Meclis'in iradesinde.
EYT'li maaşlarına az zam iddiası asılsızdır.
"GEÇİCİ İŞÇİ SORUNUNU SEÇİM ÖNCESİ ÇÖZECEĞİZ"
Geçici işçi sorununu seçim öncesi çözeceğiz. EYT'den sonra Meclis'e getireceğimiz konulardan birisi de budur.
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