Son dakika: Bakan Vedat Bilgin'den flaş EYT ve asgari ücret açıklaması | Video
Son dakika haberi... Asgari ücrete ara zam gelecek mi? EYT'liler ilk maaşı ne zaman alacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gündeme dair soruları A Haber'de yanıtladı. Bakan Bilgin, asgari ücrete dair konuşarak, "Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir" dedi. Bakan Bilgin ayrıca EYT'lilerin ilk maaşı 1 Mart'ta alabileceğini söyledi.
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