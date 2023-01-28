SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan muhalefete: Aklınız 4-5 yıldır neredeydi? Aday bulamayınca çamur atıyorsunuz!

"2018'DE KRONOMETRE SIFIRLANDI"

2017'de kabul edilen Anayasa değişikliği hiçbir tereddüte mahal vermeyecek biçimde açıktır. Aklen de hukuken de fiilen de 2018'de seçilen Cumhurbaşkanı ilk kez seçilmiş Cumhurbaşkanı, aynı zamanda yeni sistemin de başkanıdır. Yeni yönetim sistemi ile kronometre 2018'de sıfırlandı.

6'lı masa bir anda aydınlanma yaşamışlar. Bir korku sarmış. Biz milli iradenin üstünlüğü dışında bir yol kabul etmediğimiz için tüm rakiplerimizi yendik.