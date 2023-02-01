SON DAKİKA | Başkan Erdoğan AK Partili vekillere seslendi: Hakkımı helal etmem, milletim de etmez

Erdoğan, konuşmasında 6'lı masanın açıkladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ne tepki gösterdi, "Son 20 yılda ülkemizin demokrasi ve kalkınması öyle hızlı oldu ki; muhalefet bile bunun altında kaldı.
Başkan Erdoğan AK Parti Milletvekillerine seslendi "Milletimiz hakkını helal etmez, ben de hakkımı helal etmem" | Video
Geçtiğimiz günlerde Ortak Politikalar Metni yayınladılar. Böyle bir metin hazırlayınca insan ister istemez bir beklentiye giriyor." ifadelerini kullandı.
Altılı masanın mutabakat metnini yorumlayan Ali Babacan'ın "Avrupa görecek, aferin Türkiye'ye diyecek" sözlerini eleştiren Başkan Erdoğan, "Kendilerine rakip istemeyen, ülkemizin güçlenmesini istemeyen Batı'ya selam gönderiyorlar. İçlerinden birisi çıkıp 'Batı bize aferin diyecek' diyor. Yazıklar olsun. Sen Batı'nın 'Aferin' demesine muhtaç mısın?" dedi.
AK PARTİLİ VEKİLLERE DE SESLENDİ
Partisinin grup toplantısında AK Partili vekillere de seslenen Başkan Erdoğan, "Bu millet kendi kasasından, maaşı veriyor. Ama Genel Kurul'da yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa, dün böyle oldu. Bu millet hakkını size helal etmez. Kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum.