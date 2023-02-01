SON DAKİKA | Başkan Erdoğan AK Partili vekillere seslendi: Hakkımı helal etmem, milletim de etmez

AK PARTİLİ VEKİLLERE DE SESLENDİ

Partisinin grup toplantısında AK Partili vekillere de seslenen Başkan Erdoğan, "Bu millet kendi kasasından, maaşı veriyor. Ama Genel Kurul'da yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa, dün böyle oldu. Bu millet hakkını size helal etmez. Kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum.