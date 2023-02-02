3 ülkenin konsolosluk kapatması hakkında son dakika Bir bildiğiniz varsa neden haber vermediniz?

Üç ülkenin başkonsolosluk binalarını sözde güvenlik gerekçesiyle bir gün süreyle kapatması konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Bir psikolojik harp girişimi olduğuna dikkat çeken Soylu "Çok biliyordunuz madem İstiklal saldırısını neden haber vermediniz?" diye sordu.

AĞIZ BİRLİĞİ YAPMIŞ GİBİ KONSOLOSLUK KAPATTILAR



Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, bugün güvenlik gerekçesiyle halka kapalı olacağını duyurdu. İstanbul'daki Almanya Başkonsolosluğu'nda önlem olarak zırhlı polis aracı olduğu görüldü. Kapıda ise "Konsolosluk bugün kapalıdır. Tüm randevular iptal edilmiştir. Güncel gelişmeleri internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz" yazılı kağıt asıldı.



Hollanda Başkonsolosluğu internet sitesinde yaptığı açılamada "İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu çevresinde olası protestolar ve Batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle, İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu 30 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçici olarak ziyarete kapatılmıştır" dedi.



İngiltere Başkonsolosluğu da bugün kapalı olduğunu duyurdu.

"60 MİLYON TURİST HEDEFİNDEYKEN BU PSİKOLOJİK HARBE BAŞLADILAR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "3-4 gündür DEAŞ üzerinden 60 milyon turist hedefini koyduğumuz bir günde Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğini oluşturmuşlardır" dedi.

Soylu şöyle devam etti:

DEAŞ'IN SAHİBİ SİZ DEĞİL MİSİNİZ?

DEAŞ'ın sahibi kim? Biz size binlerce Avrupalı DEAŞ'lı gönderdik Ne yaptınız o DEAŞ'lıları?

BİR ÜLKEYE İSTİHBARAT SATIŞI YAPAN İSMİ TESPİT ETTİK

Bir istihbarat elemanı Türkiye'de birkaç kişiye elemanlık teklif etmiş, Türkiye de bunu izlemiştir. Bu istihbarat elemanı, bir ülkeye istihbaratını pazarlamıştır. O istihbarat elemanının kim olduğunu Türkiye Cumhuriyeti biliyor.

Siyasi kazanç uğruna bu ülkenin pazarlamasını yapanlar her zaman dumura uğramışlardır. Çünkü bu millet feraset sahibi bir millettir.

İSTİKLAL SALDIRISINI NEDEN HABER VERMEDİNİZ?

İstiklal'deki saldırıda sizin koyun koyuna olduklarınızı biz biliyoruz. Madem çok biliyordunuz İstiklal saldırısını neden haber vermediniz?