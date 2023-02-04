Ankara’da çileye dönen kar yağışına vatandaş isyan etti: Algı, Beceriksizlik Mansur Yavaş

CADDELERDE ARAÇLAR KALDI

Ankara Çankaya'daki bazı caddelerde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreyi buldu. Ankara genelindeki birçok cadde kar nedeniyle kapanırken, birçok otomobil yolda kaldı. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Yapılan uyarılara rağmen tedbir amaçlı kar temizleme araçlarının hazır edilmediğini kaydeden vatandaşlar kar yağışının arından da belediyeye ait kar küreme araçlarının kapanan yollara etkili çalışmamasından şikayet etti.