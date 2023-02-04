Ankara’da çileye dönen kar yağışına vatandaş isyan etti: Algı, Beceriksizlik Mansur Yavaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 21 il için kar yağışı uyarından bulunmuştu.
Akşam saatlerinde yurdu etkisi altına alan kar yağışı Başkentte yine çileye dönüştü. Kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, sürücüler buzlanma nedeniyle güçlükle ilerledi.
CADDELERDE ARAÇLAR KALDI
Ankara Çankaya'daki bazı caddelerde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreyi buldu. Ankara genelindeki birçok cadde kar nedeniyle kapanırken, birçok otomobil yolda kaldı. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Yapılan uyarılara rağmen tedbir amaçlı kar temizleme araçlarının hazır edilmediğini kaydeden vatandaşlar kar yağışının arından da belediyeye ait kar küreme araçlarının kapanan yollara etkili çalışmamasından şikayet etti.
"MANSUR ANKARA'YI ZIPLATTI"
Kar yağışı sonrasında vatandaşlar sosyal medyadan kapanan yolların ve ilerleyemeyen araçların videolarını paylaşıp Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.
Başkent'te çileye dönen kar yağışına vatandaş isyan etti: Algı, Beceriksizlik Mansur Yavaş | Video
Yolcuların belediye otobüs içerisinde zıpladığı ve otobüsü hareket ettirebilmek için ittiği görüntüleri paylaşan vatandaşlar "Mansur Yavaş Ankara'yı zıplattı. Güneşli havada kar araçlarını algı olsun diye yollarda sergiletir. Kar yağarken Ankara çilekeş. Algı ve beceriksizlik eşittir Mansur Yavaş" yorumları yapıldı.