Fondaş medyaya seçim ödemesi! 2 haber sitesi daha eklendi: FETÖ’cüler de unutulmadı

Son dakika haberi... ABD merkezli vakıfların Türkiye'de yayın yapan medya kuruluşlarını fonlamaya devam ettiği ortaya çıktı. 2021'de 'fondaş medya skandalı' ile deşifre olan dış destekli medya organları, 2023 seçimleri öncesi de gündemde. Son 1 yılda iki yeni dijital medyaya gelen fonlar dikkat çekiyor.

Seçim yaklaşırken, ABD'li vakıflar, Türkiye'de hükümet karşıtı kuruluş ve kişilere yönelik fonları başlattı. Mısır, Venezuela ve Küba'da darbelere zemin hazırlama amacıyla muhalefeti fonladıkları Kongre raporlarına yansıyan, 15 Temmuz'dan sonra yurt dışına kaçan FETÖ firarilerine de destek veren NDI, Türkiye'de sosyal medya grupları ve kişilere yönelik fon akışını hızlandırdı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, 1982'de ABD Başkanı Ronald Reagan'ın girişimiyle kurulan ve bütçesi ABD Kongresi tarafından sağlanan Ulusal Demokrasi Vakfı (NED), ABD Başkanı Joe Biden'in partisi Demokratlar'ın yan kuruluşu Ulusal Demokrasi Enstitüsü (NDI) ve onlarla bağlantılı çalışan Atlas Network adlı kuruluşlar ile bazı Avrupalı örgütler, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere yönelik 'yerel haber ağı, seçim gözlemciliği, medya eğitimi' gibi adlar altında, özellikle gençlere yönelik sosyal medya hesapları, konferans ve paneller için ödemeler yapıyor.

İKİ SİTEYE 250 BİN DOLAR FON!

Örneğin 2019 yerel seçimleri öncesi kurulan Daktilo84.com internet sitesi, sadece son bir yılda Avrupa Konseyi'nden bütçe alan Avrupa Demokrasi Vakfı'ndan yaklaşık 73 bin Euro; Hollanda merkezli Avrupa İklim Vakfı'ndan yaklaşık 70 bin Euro, ABD merkezli Atlas Network'ten yaklaşık 14 bin Dolar fon aldı. Yine Medya Araştırmaları Derneği bünyesinde 'yurttaş haberciliği' adı altında yayın yapan internet platformu Dokuz8haber, sosyal medya hesapları, seçim gözlemciliği eğitim faaliyetleri ve internet televizyonu için son bir yılda NETden 46 bin dolar, NDI'den 30 bin dolar, yine ABD merkezli Ortadoğu Enstitüsü'nden 5 bin dolar fon tahsil etti.

Bu rakamların en az 90 bin dolarının, 2023'ün ilk ayında Türkiye'deki fondaş kuruluşlara aktarıldığı belirtiliyor.