"AFET ACİL DURUM MERKEZLERİ FAALİYETE GEÇİRİLDİ"

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldiğini hatırlatan Akar, "MSB, Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıkları karargahlarındaki görevliler saat 04.30'da birliklerden durumlarına ilişkin bilgi ve fotoğraf istedi. Saat 05.00'e geldiğinde ilgili personelin karargaha gelmesiyle söz konusu karargahlarda Afet Acil Durum Merkezleri faaliyete geçirildi. O saatten itibaren çalışmalar büyük bir yoğunlukla başladı" diye konuştu.

Kendisinin de aynı saatlerde Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile görüştüğünü aktaran Akar, "Bilgileri aldıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı arayarak Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili raporları sunduk. En büyük hasarın Hatay'da olduğuna ilişkin bilgiyi, bir binamızın yıkılıp 3 erimizin şehit olduğu haberini kendilerine arz edip Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Hatay'a hareket edeceğimizi kendilerine ifade ettik. Uygun buldular ve bu çerçeve çalışmalarımızı sürdürdük" dedi.

25 bin Mehmetçik sahada! Bakan Akar: "TSK büyük bir kahramanlıkla ilk andan itibaren milletinin yanında" | Video

"TÜM İMKANLAR SEFERLER EDİLDİ"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele ve hudut güvenliğiyle ilgili görevlerinin devam ettiğini vurgulayan Akar, "Terörle mücadeledeki başarısı bilinen Mehmetçik, depremle mücadele konusunda da büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla ilk andan itibaren milletinin yanında, görevinin başında yer almıştır" dedi.

"Asrın felaketi" ile mücadele için Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm imkanlarının seferber edildiğini dile getiren Akar, "Şu ana kadar bölgede görev yapan arkadaşlarımızdan 4'ü şehit oldu, 45'i hayatını kaybetti. 54 yaralımızla birlikte 78 ulaşılamayan silah ve mesai arkadaşlarımız var" diye konuştu.