25 bin Mehmetçik sahada! Bakan Akar: "TSK büyük bir kahramanlıkla ilk andan itibaren milletinin yanında" | Video

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem bölgesine arama kurtarma ekibi ve malzeme götürmek için kurulan "hava yardım köprüsü"nde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Sahadaki çalışmalarla, faaliyetlerdeki son durum hakkında bilgi alan Bakan Akar, deprem sonrasında yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu."Türk Silahlı Kuvvetleri 25 bin 67 personeli ile fiilen deprem bölgesinde görev yapmakta" diyen Bakan Akar, TSK'nın büyük bir kahramanlıkla milletinin yanında olduğunu ifade etti.