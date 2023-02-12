Tek aşkları Vatan! 55 bin güvenlik birimi deprem bölgesinde

55 BİN GÜVENLİK BİRİMİ SAHADA

Depremden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis, Adana ve Osmaniye'ye TAK'dan 39 komando taburu 28 arama kurtama timi toplam 25 bin 67 asker, 17 bin jandarma, 7 bin polisten 2 bin 500'ü özel harekat polisi ile polis arama kurtarma, ve 391 Sahil Güvenlik personeli ve 5 bin güvenlik koruyucusu takviye olarak görevlendirildi.

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