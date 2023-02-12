Tek aşkları Vatan! 55 bin güvenlik birimi deprem bölgesinde

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. Önce saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş, Pazarcık ilçesinde büyüklüğü 7,7 olan bir deprem meydana geldi. Ardından saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde büyüklüğü 7,6 olarak kaydedilen yeni bir deprem meydana geldi.
Depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'ın içinde olduğu 10 ili ve 13,5 milyonluk bir nüfusu etkiledi. Büyük Marmara Depremi'nden 23 yıl sonra Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, 1939 Erzincan Depremi'nden sonraki ülkemizin yaşadığı en büyük deprem olarak kayıtlara geçti.
TEÖR ÖRGÜTLERİNE GEÇİT VERMEDİLER
Mehmetçik ve Özel Harekat Polisi omuz omuza PKK'lı teröristlere karşı 2015 yılında Sur, Cizre ve Nusaybin merkezli hendek operasyonları düzenledi. Operasyonun gerçekleştirildiği bölgelerde PKK'lı teröristler etkisiz hale getirilirken hendeklerin kapatıldı, barikatların kaldırıldı ve güvenlik sağlandı.
Ardından TSK, bölücü terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör yuvalarını yok etmek için gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı, Bahar Kalkanı Harekatı, Pençe Yıldırım ve Pençe Şimşek Harekatlarını düzenledi.
Türk askeri, terör örgütünün sınır ötesinde belini kırmaya devam ederken İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü yurt içinde; bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak, teröristlerin sözde barınma alanları arası geçişlerini engellemek ve etkisiz hale getirmek maksadıyla, Eren Operasyonlarını devam ediyor.
VATAN SEVDALILARI BÖLGELERDE
Vatan sevdalıları bu seferde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde bir araya geldi. Özel harekat polisi, Mehmetçik ve güvenlik koruyucuları, gece saatlerinde genel güvenliği sağlıyor, gündüz de arama kurtarma çalışmaları ile çadırların kurulmasından vatandaşlara yardım ulaştırılmasına kadar birçok alanda görev yapıyor.
Deprem bölgesinde gece saatlerinde genel güvenlik ve asayişin sağlanması için çalışıyor. Sokaklarda önlem alan güvenlik birimleri, boşaltılmış az hasarlı ya da hasar görmemiş binalardan hırsızlık yapılmaması için de önlem alıyor.
55 BİN GÜVENLİK BİRİMİ SAHADA
Depremden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis, Adana ve Osmaniye'ye TAK'dan 39 komando taburu 28 arama kurtama timi toplam 25 bin 67 asker, 17 bin jandarma, 7 bin polisten 2 bin 500'ü özel harekat polisi ile polis arama kurtarma, ve 391 Sahil Güvenlik personeli ve 5 bin güvenlik koruyucusu takviye olarak görevlendirildi.SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucize hikayeler: Bu görüntüler 85 milyonu ağlattı!