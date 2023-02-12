SON DAKİKA: Adıyaman’da yaptıkları çok sayıda bina yıkılmıştı! İstanbul Havalimanı’nda yakalandılar

Son dakika haberleri: Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olan Yavuz K.. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yakalandı.
Eşi Sevilay K. ile birlikte Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığı ifade edilen Yavuz K. emniyete götürüldü.
RÖNESANS REZİDANS'IN MÜTEAHHİTİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, Karadağ'a kaçmak üzereyken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan ve gözaltına alınan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un ifadesine SABAH ulaştı.
"Kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandığı öğrenilen Coşkun, yapmış olduğu binanın yıkılmasında kusurunun olup olmadığını ancak bilirkişi incelemesinden sonra ortaya çıkacağını söyledi.
Coşkun, yerle bir olan Rönesans Rezidans için "Usule ve fenne uygun olarak yapılmayan binalar depremden sonra tuzla buz olmuştur, çökmüştür. Bizim binamız sadece yan yatmıştır. Herhangi bir çökme olmamıştır" ifadelerini kullandı.
GAZİANTEP'TE 9 KİŞİNİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BİNANIN MÜTEAHHİTİ YAKALANDI
Gaziantep'te depremden ötürü tıkılan ve dokuz kişinin yaşamını yitirdiği Gazi Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bulunan Bahar Apartmanı'nın müteahhiti İbrahim M.U., İstanbul'un Pendik İlçesi'ne bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
Bina hafriyatı ve üzerinde yapılan teknik incelemede müteahhit İbrahim M.U.'nun ihmalinin bulunduğunun belirlendiği ve hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra gözaltına alındığı ifade edildi.