SON DAKİKA: Adıyaman’da yaptıkları çok sayıda bina yıkılmıştı! İstanbul Havalimanı’nda yakalandılar

Coşkun, yerle bir olan Rönesans Rezidans için "Usule ve fenne uygun olarak yapılmayan binalar depremden sonra tuzla buz olmuştur, çökmüştür. Bizim binamız sadece yan yatmıştır. Herhangi bir çökme olmamıştır" ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP'TE 9 KİŞİNİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BİNANIN MÜTEAHHİTİ YAKALANDI

Gaziantep'te depremden ötürü tıkılan ve dokuz kişinin yaşamını yitirdiği Gazi Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bulunan Bahar Apartmanı'nın müteahhiti İbrahim M.U., İstanbul'un Pendik İlçesi'ne bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.