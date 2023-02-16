Baykar Teknoloji paylaştı: 1.551 saat 53 dakika uçtular

Kahramanmaraş merkezli 7,7-7,6 şiddetindeki büyük depremler 10 ili etkiledi. Kahramanmaraş dışında Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Elazığ da etkilenen şehirlerdendi. Asrın afeti sonrasında 9 Bayraktar AKINCI ve 37 BayraktarTB2 İHA'larının afet bölgesinde görev icra ettiğini Baykar Teknoloji sosyal medyadan duyurdu.

MİLLİ İHA'LAR 1.551 SAAT 53 DAKİKA GÖREV UÇUŞU İCRA ETTİ

Baykar Teknoloji'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada İHA'ların bu görevleri kaç saat boyunca yaptığının bilgisi de paylaşıldı. Baykar Teknoloji sosyal medya hesabından "Depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren 9 Bayraktar AKINCI ve 37 BayraktarTB2 afet bölgesinde toplam 1.551 saat 53 dakika görev uçuşu icra etti. Milli İHA'larımız hâlihazırda bölgede görev uçuşlarına devam ediyor. Milletimiz için varız, Milletimizin yanındayız" ifadelerine yer verdi.

BAYKAR'ın şefkat eli deprem bölgesinde