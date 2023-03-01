Son dakika: Başkan Erdoğan ’seçim tarihi’ tartışmalarına son noktayı koydu: Millet 14 Mayıs’ta gereğini yapacak

MUHALEFETE TEPKİ: SİRK CAMBAZLARI...

Bu rakamlar değil ülkemizde, dünyanın tamanında can kaybı itibarıyla böylesine geniş çaplı bir afete aynı anda müdahale edecek arama kurtarma ekibi bulmanın mümkün olmadığına işaret ediyor. Biz herhangi bir bahanenin arkasına sığınmıyoruz.

Kimi eksiklikler, aksaklıklar ve gecikmeler yaşanmıştır. Var gücümüzde olabilecek en hızlı şekilde depremzede vatandaşlarımızın yanına koştuk. Birilerinin devletin ve milletin yıkıntılar arasında kalmasını beklediğini biliyoruz. Arama kurtarmadan enkaz kaldırmaya, kalıcı konutların inşasına kadar acilen yapılması gereken tüm işler yoluna girince bunlar da hemen kendi kimliklerine büründüler. Bütün bu sirk cambazları, felaket tellalları acaba bölgeye bu zamana kadar kaç kez gittiler? Şahsım olarak iki kez gittim. Sürekli bölgeyi tarıyoruz. Ne oluyor ne bitiyor takip ediyoruz.

Bölge halkının devletin tüm unsurlarıyla harekete geçtiğini bizzat yaşayarak görüyorum. Depremin ilk anlarından itibaren sahada canla başla çalışan herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizin yardım çağrısına destek veren ülkelere teşekkür ediyorum. Gösterilen gayretin büyüklüğünü çok iyi biliyorum.