Başkan Erdoğan 'seçim tarihi' tartışmalarına son noktayı koydu: Millet 14 Mayıs'ta gereğini yapacak | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 11 bin 400'ün üzerinde artçı sarsıntının meydana geldiğini belirten Başkan Erdoğan, "Artçı sarsıntıların yol açtığı tedirginlik sürüyor. Türkiye bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuştur." dedi. Başkan Erdoğan, muhalefete sert tepki gösterdi, "Tüm işler yoluna girince bunlar da hemen kendi kimliklerine büründüler. Bütün bu sirk cambazları, felaket tellalları acaba bölgeye bu zamana kadar kaç kez gittiler?" ifadelerini kullandı. Muhalefete yönelik eleştirilerine devam eden Başkan Erdoğan, "seçim tarihi" tartışmalarına son noktayı koydu, "Bu millet inşallah 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır." dedi.